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Нижегородский СКИФ проиграл «Торнадо» в матче ЖХЛ
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Нижегородский СКИФ проиграл «Торнадо» в матче ЖХЛ 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Нижегородский СКИФ проиграл дмитровскому «Торнадо» в первом спаренном матче команд в рамках Женской хоккейной лиги.
Встреча претендентов на медали, состоявшаяся 25 марта, в воскресенье, на льду подмосковного клуба, завершилась со счетом 4:2.
Автором первого гола стала форвард СКИФа Ландыш Фаляхова, отличившаяся на 12-й минуте стартового периода.
В середине второй двадцатиминутки нападающий «Торнадо» Алевтина Штарева отквитала пропущенную шайбу.
В заключительной трети встречи Мария Баталова и Елена Дергачева вывели хозяек площадки вперед. За четыре минуты до финальной сирены защитник СКИФа Анастасия Медведева сократила отставание в счете до минимума. Пытаясь отыграться, нижегородки заменили голкипера на шестого полевого игрока, но пропустили в свои ворота еще один гол после броска Штаревой.
Потерпев поражение, СКИФ с 40 очками, набранными в 21 игре, занимает четвертую строчку турнирной таблицы.
26 марта клубы проведут повторную встречу.
Напомним, нижегородский СКИФ разгромил «Арктик-Университет» в матче ЖХЛ.
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