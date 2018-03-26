Нижегородский СКИФ проиграл «Торнадо» в матче ЖХЛ

Нижегородский СКИФ проиграл дмитровскому «Торнадо» в первом спаренном матче команд в рамках Женской хоккейной лиги.

Встреча претендентов на медали, состоявшаяся 25 марта, в воскресенье, на льду подмосковного клуба, завершилась со счетом 4:2.

Автором первого гола стала форвард СКИФа Ландыш Фаляхова, отличившаяся на 12-й минуте стартового периода.

В середине второй двадцатиминутки нападающий «Торнадо» Алевтина Штарева отквитала пропущенную шайбу.

В заключительной трети встречи Мария Баталова Елена Дергачева вывели хозяек площадки вперед. За четыре минуты до финальной сирены защитник СКИФа Анастасия Медведева сократила отставание в счете до минимума. Пытаясь отыграться, нижегородки заменили голкипера на шестого полевого игрока, но пропустили в свои ворота еще один гол после броска Штаревой.

Потерпев поражение, СКИФ с 40 очками, набранными в 21 игре, занимает четвертую строчку турнирной таблицы.

26 марта клубы проведут повторную встречу.

Напомним, нижегородский СКИФ разгромил «Арктик-Университет» в матче ЖХЛ.