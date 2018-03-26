Предал ли Моуринью Ибрагимовича

Многие недолюбливают Златана Ибрагимовича за его высокомерие. «Я не король, я бог», — как-то заявил шведский нападающий, и чтобы сосчитать его подобные высказывания, не хватит пальцев рук и ног. Некоторые фанаты также не любят Златана за то, что он не был предан одному клубу, как, например, Филипп Лам . Ибра выступал в четырёх из пяти топовых европейских чемпионатов, а в Италии поиграл в составе сразу трёх грандов — «Ювентуса», «Интера» и «Милана».

При всех недостатках Ибрагимовича, нельзя отрицать того факта, что он является действительно топовым нападающим. В свои 36 шведу уже сложно оформлять голы пачками, пускай ментально он ещё и чувствует себя молодым — это заметно по его интервью. Но в более молодые годы Златан был из тех футболистов, которые способны делать разницу на футбольном поле. Он мог находиться в тени почти весь матч, но в нужный момент отыскать шанс и принести своей команде победу.

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В 2016-м году Ибрагимович отправился покорять очередной топ-чемпионат, подписав годичный контракт с "Манчестер Юнайтед" . В одночасье швед воссоединился с Жозе Моуринью, с которым он уже имел удовольствие работать в «Интере» в сезоне 2008/09. Златан очень высоко ценил Особенного, что известно из его автобиографии. «Я готов умереть ради Моуринью», — писал нападающий.

Путь на Туманном Альбионе начался для Златана очень даже удачно. В дебютном официальном матче (хотя поединок за Суперкубок Англии можно считать скорее выставочным) шведский форвард забил гол в концовке и принёс «Манчестер Юнайтед» первый трофей. Через неделю Ибрагимович отличился голом в первом туре Премьер-лиги в гостях у «Борнмута». Таким образом швед установил рекорд — он забивал в дебютных играх в чемпионатах Англии, Испании, Италии, Франции и в Лиге чемпионов. Во втором поединке АПЛ Ибра снова забил, причём оформил дубль и принёс «красным дьяволам» победу над «Саутгемптоном» со счётом 2:0.

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Ибрагимович продолжал быть главной надеждой «Манчестер Юнайтед» на острие атаки. Впрочем, альтернатив у Жозе Моуринью было немного, ведь Уэйн Руни уже не показывал прежнего уровня игры. С конца осени 2016-го года Златан набрал прекрасную форму и забивал практически в каждом матче. В поединке 1/16 финала Лиги Европы против «Сент-Этьена» шведский нападающий оформил первый и единственный хет-трик в футболке «красных дьяволов», по сути, обеспечив своей команде проход в следующую стадию турнира. Через десять дней Ибрагимович снова оказался на коне. В финале Кубка лиги он дважды расписался в воротах «Саутгемптона» (3:2) и стал главным творцом и второго трофея в сезоне.

Карьеру Златана в Англии перечеркнула серьёзная травма, полученная в ответном четвертьфинале Лиги Европы против «Андерлехта». Бомбардир «Манчестер Юнайтед» неудачно приземлился на газон и повредил крестообразные связки. Подобная травма обычно надолго оставляет футболистов вне игры. Этот факт вкупе с возрастом Златана давали понять, что по окончанию сезона швед попрощается с «Олд Траффорд».

Ибрагимович не сдался и в социальных сетях написал, что вернётся в строй ещё сильнее. Его восстановление шло стремительными темпами и опережало даже самые оптимистичные графики. По этой причине в августе «Манчестер Юнайтед» снова подписал Златана, успевшего стать свободным агентом. 18-го ноября, через семь месяцев после полученной травмы, Ибра вернулся на поле в футболке «красных дьяволов». Но триумфальным возвращение Ибрагимовича не стало. За месяц с лишним шведский нападающий провёл на поле только 188 минут. И смог, кстати, забить гол, расписавшись в воротах «Бристоль Сити» в матче Кубка лиги.

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С Boxing Day Жозе Моуринью не включал Златана даже в заявку. Португальский специалист говорил, что Ибра не травмирован, но не готов на 100% и работает над своей формой. Впрочем, известный в прошлом футболист Адриан Муту располагал другой информацией. В интервью он заявил, что отношения Ибрагимовича и Моуринью испортились, и именно по этой причине нападающий перестал проходить в состав. Неужели Особенный предал футболиста, который был готов ради него умирать? Скорее, наоборот. Вторым контрактом Моуринью и «Манчестер Юнайтед» в целом поддержали Златана в непростой для него период. Конечно, было бы красиво, если бы Ибра доиграл сезон и отметился ещё хотя бы парочкой забитых голов. Но после травмы шведский форвард, очевидно, уже не был способен тянуть уровень Премьер-лиги.

"Манчестер Юнайтед" должен смотреть в будущее, ориентируясь на более молодых исполнителей. А Ибрагимович принял новый вызов, перейдя в худшую команду МЛС прошлого сезона. С учётом всех обстоятельств это лучший сценарий. Думается, что для Златана Моуринью всё же останется особенным тренером, а Златан для Моуринью — особенным футболистом.