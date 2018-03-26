Якубович: «Девушки будут мазать губы отравляющим веществом, после которого англичане ничего не смогут»

Известный телеведущий Леонид Якубович прокомментировал новость о том, что сборная Англии опасается отравления футболистов во время проведения ЧМ-2018.

"Я бы проверял и мяч. Иногда он попадает в лицо, некоторые начинают этот мяч облизывать. Надо проверить.

А еще футболистам нужно в России аккуратней целоваться. А то девушки специальной направленности могут намазать себе губы отравляющим веществом.

Если и не отравятся, то действие этого вещества может сказаться на потенции. Этот план уже введен в действие. Это совершенно точно.

Есть такая информация из Министерства обороны : будут применяться отравляющие вещества, после которых ни один футболист сборной Англии ничего уже не сможет. Аккуратней, ребята", — сказал Якубович.

Напомним, что в отличие от официальных лиц Королевства футбольная команда Англии не будет бойкотировать чемпионат мира.