Якубович: «Девушки будут мазать губы отравляющим веществом, после которого англичане ничего не смогут» 

Известный телеведущий Леонид Якубович прокомментировал новость о том, что сборная Англии опасается отравления футболистов во время проведения ЧМ-2018.
"Я бы проверял и мяч. Иногда он попадает в лицо, некоторые начинают этот мяч облизывать. Надо проверить.
А еще футболистам нужно в России аккуратней целоваться. А то девушки специальной направленности могут намазать себе губы отравляющим веществом.
Если и не отравятся, то действие этого вещества может сказаться на потенции. Этот план уже введен в действие. Это совершенно точно.
Есть такая информация из Министерства обороны: будут применяться отравляющие вещества, после которых ни один футболист сборной Англии ничего уже не сможет. Аккуратней, ребята", — сказал Якубович.
Напомним, что в отличие от официальных лиц Королевства футбольная команда Англии не будет бойкотировать чемпионат мира.