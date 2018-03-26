Спартакиада государственных служащих подарила участникам незабываемые впечатления

По словам главы региона Александра Буркова, возрожденная традиция должна продолжаться долго.

В оздоровительном лагере «Альпийская деревня» завершилась Спартакиада работников органов государственной власти и органов местного самоуправления, которая не проводилась в нашем регионе уже 12 лет. В масштабном спортивном празднике приняли участие 45 команд, представляющих все 32 района Омской области, а также различные министерства, Аппарат Губернатора и Правительства Омской области. Участники соревновались в четырех видах спорта — лыжных гонках, стрельбе, дартсе и шахматах.

При этом возобновленное мероприятие понравилось абсолютно всем — и простым работникам госслужбы, и начальникам отделов, и первым лицам районов, города и области. Непосредственное участие в спартакиаде принял временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области Александр Бурков , который подчеркнул, что возрожденная после 12-летнего перерыва Спартакиада госслужащих — это хороший повод собраться вместе и ощутить себя единой командой. В составе сборной Аппарата Губернатора и Правительства Омской области глава региона для начала пробежал 2 км по лыжной трассе, заняв 13 место из 25 в своей возрастной категории («51 год и старше»). На финише его встретили бурными аплодисментами.

Александр Леонидович, конечно, остался доволен проведенным временем: «По всей трассе эмоции могут быть разными. На старте это одни, в середине уже думаешь, не быстро ли я бегу. На финише понятно — нужно добежать и выложиться на последних 100 метрах. В целом эмоции у всех положительные — природа, снег, воздух. Несмотря на сильный ветер, все получили удовольствие. А я могу положиться на свою команду на все 100 процентов. Я видел, как люди выкладываются на трассе, невзирая на уровень мастерства, на возраст, они бились до конца. Это самое важное — воля к победе у людей есть. С этой командой можно двигаться вперед».

Решил попробовать свои силы Александр Бурков и в других видах спорта — дартсе и стрельбе. Правда, эти виды в общий зачет не шли. Но они тоже вызвали немало положительных эмоций у главы региона и окружающих. В дартсе благодаря последней попытке (44 очка) Александру Леонидовичу удалось выйти на первое место по набранным баллам (249), опередив главного судью спартакиады Владимира Мартыненко (243 очка) и министра спорта Дмитрия Крикорьянца (237). Отличный итог показал врио Губернатора в стрельбе — он набрал 45 очков после трех выстрелов, что приравнивается к результату кандидата в мастера спорта.

В целом команда Аппарата Губернатора и Правительства Омской области выступила достойно. В лыжных гонках сборная заняла 23-е место, в дартсе — 28-е, в шахматах — 36-е, в стрельбе — 45-е. В общем зачете коллектив расположился на 37-м месте.

Большие надежды связывала команда Минспорта с начальником управления физической культуры и спорта Еленой Николаевной Бацевич, которая, между прочим, является двукратной чемпионкой мира по биатлону. И она не подвела свой коллектив, заняв в возрастной категории «41-50 лет» второе место. Также в тройку лучших попали спортсменки, которые являются неоднократными победителями и призерами областных «Праздников Севера»: первой здесь стала Елена Сакс из Горьковского района, третьей — Елена Таран из Большеуковского.

Глава регионального Минспорта выступил в соревнованиях по стрельбе, где, набрав 42 очка из 50-ти возможных, занял 24-е место среди мужчин. Вместе с Ириной Прощенко, являющейся мастером спорта по пулевой стрельбе, наша сборная стала 23-й среди 45-ти команд.

«Главные эмоции — это улыбки людей, — отметил Дмитрий Крикорьянц. — Всем здесь очень нравится, такие мероприятия воодушевляют. Ведь основной посыл спартакиады — формирование новой дружной команды, которая бы уверенно справлялась на местах. Как отметили сегодня Александр Бурков и Оксана Фадина — мы все строим большую команду, которая позволит решать те задачи, которые ставит перед нами президент. Уверен, что у нас все получится!».

Стоит сказать, что районы Омской области и региональные министерства действительно делегировали на соревнования не только рядовых государственных служащих. В некоторых дисциплинах приняли участие руководители министерств, главы муниципалитетов и их заместители. Помимо Дмитрия Крикорьянца, на спортивные площадки спартакиады выходили министр культуры Юрий Трофимов , его первый заместитель Иван Шеин, глава Горьковского района Андрей Посаженников, глава Большереченского района Василий Майстепанов, заместители глав Одесского, Калачинского, Тевризского, Оконешниковского, Марьяновского, Черлакского, Азовского и других районов.

Естественно, не остались в стороне руководители районных спорткомитетов. Именно они задавали тон в некоторых видах спорта. Например, в лыжных гонках (возрастная категория «31-40 лет») победу одержал Александр Иванов из Тарского района, в число призеров попал Олег Жбанков из Павлоградского района. В шахматных соревнованиях второе место занял Вячеслав Вахитов из Тевризского района, в дартсе тройку лучших своей команде Саргатского района помог замкнуть Сергей Кудин.

И не удивительно, что верхние строчки общекомандного зачета занимали именно представители сельских районов Омской области. Лучший результат здесь остался за Саргатским районом (8 очков-мест). Второе место занял коллектив Горьковского района (22 очка-места), третье — Тевризского (32 очка-места).

Напомним, что зимние спартакиады госслужащих проводились в нашем регионе с 1994 года, однако в 2006 году традиция угасла. Спустя 12 лет с инициативой возродить соревнования выступило Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, после чего идею оперативно поддержал глава региона Александр Бурков.