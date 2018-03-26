Спартакиада государственных служащих подарила участникам незабываемые впечатления 

По словам главы региона Александра Буркова, возрожденная традиция должна продолжаться долго.
В оздоровительном лагере «Альпийская деревня» завершилась Спартакиада работников органов государственной власти и органов местного самоуправления, которая не проводилась в нашем регионе уже 12 лет. В масштабном спортивном празднике приняли участие 45 команд, представляющих все 32 района Омской области, а также различные министерства, Аппарат Губернатора и Правительства Омской области. Участники соревновались в четырех видах спорта — лыжных гонках, стрельбе, дартсе и шахматах.
При этом возобновленное мероприятие понравилось абсолютно всем — и простым работникам госслужбы, и начальникам отделов, и первым лицам районов, города и области. Непосредственное участие в спартакиаде принял временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области Александр Бурков, который подчеркнул, что возрожденная после 12-летнего перерыва Спартакиада госслужащих — это хороший повод собраться вместе и ощутить себя единой командой. В составе сборной Аппарата Губернатора и Правительства Омской области глава региона для начала пробежал 2 км по лыжной трассе, заняв 13 место из 25 в своей возрастной категории («51 год и старше»). На финише его встретили бурными аплодисментами.
Александр Леонидович, конечно, остался доволен проведенным временем: «По всей трассе эмоции могут быть разными. На старте это одни, в середине уже думаешь, не быстро ли я бегу. На финише понятно — нужно добежать и выложиться на последних 100 метрах. В целом эмоции у всех положительные — природа, снег, воздух. Несмотря на сильный ветер, все получили удовольствие. А я могу положиться на свою команду на все 100 процентов. Я видел, как люди выкладываются на трассе, невзирая на уровень мастерства, на возраст, они бились до конца. Это самое важное — воля к победе у людей есть. С этой командой можно двигаться вперед».
Решил попробовать свои силы Александр Бурков и в других видах спорта — дартсе и стрельбе. Правда, эти виды в общий зачет не шли. Но они тоже вызвали немало положительных эмоций у главы региона и окружающих. В дартсе благодаря последней попытке (44 очка) Александру Леонидовичу удалось выйти на первое место по набранным баллам (249), опередив главного судью спартакиады Владимира Мартыненко (243 очка) и министра спорта Дмитрия Крикорьянца (237). Отличный итог показал врио Губернатора в стрельбе — он набрал 45 очков после трех выстрелов, что приравнивается к результату кандидата в мастера спорта.
В целом команда Аппарата Губернатора и Правительства Омской области выступила достойно. В лыжных гонках сборная заняла 23-е место, в дартсе — 28-е, в шахматах — 36-е, в стрельбе — 45-е. В общем зачете коллектив расположился на 37-м месте.
Отдельно стоит сказать о команде Министерства спорта Омской области, за которую выступали министр Дмитрий Крикорьянц, первый заместитель министра Андрей Хромов, начальники управлений Елена Бацевич и Андрей Меркушин, начальники отделов Ирина Прощенко и Олег Камшилин.
Большие надежды связывала команда Минспорта с начальником управления физической культуры и спорта Еленой Николаевной Бацевич, которая, между прочим, является двукратной чемпионкой мира по биатлону. И она не подвела свой коллектив, заняв в возрастной категории «41-50 лет» второе место. Также в тройку лучших попали спортсменки, которые являются неоднократными победителями и призерами областных «Праздников Севера»: первой здесь стала Елена Сакс из Горьковского района, третьей — Елена Таран из Большеуковского.
Глава регионального Минспорта выступил в соревнованиях по стрельбе, где, набрав 42 очка из 50-ти возможных, занял 24-е место среди мужчин. Вместе с Ириной Прощенко, являющейся мастером спорта по пулевой стрельбе, наша сборная стала 23-й среди 45-ти команд.
«Главные эмоции — это улыбки людей, — отметил Дмитрий Крикорьянц. — Всем здесь очень нравится, такие мероприятия воодушевляют. Ведь основной посыл спартакиады — формирование новой дружной команды, которая бы уверенно справлялась на местах. Как отметили сегодня Александр Бурков и Оксана Фадина — мы все строим большую команду, которая позволит решать те задачи, которые ставит перед нами президент. Уверен, что у нас все получится!».
Стоит сказать, что районы Омской области и региональные министерства действительно делегировали на соревнования не только рядовых государственных служащих. В некоторых дисциплинах приняли участие руководители министерств, главы муниципалитетов и их заместители. Помимо Дмитрия Крикорьянца, на спортивные площадки спартакиады выходили министр культуры Юрий Трофимов, его первый заместитель Иван Шеин, глава Горьковского района Андрей Посаженников, глава Большереченского района Василий Майстепанов, заместители глав Одесского, Калачинского, Тевризского, Оконешниковского, Марьяновского, Черлакского, Азовского и других районов.
Естественно, не остались в стороне руководители районных спорткомитетов. Именно они задавали тон в некоторых видах спорта. Например, в лыжных гонках (возрастная категория «31-40 лет») победу одержал Александр Иванов из Тарского района, в число призеров попал Олег Жбанков из Павлоградского района. В шахматных соревнованиях второе место занял Вячеслав Вахитов из Тевризского района, в дартсе тройку лучших своей команде Саргатского района помог замкнуть Сергей Кудин.
И не удивительно, что верхние строчки общекомандного зачета занимали именно представители сельских районов Омской области. Лучший результат здесь остался за Саргатским районом (8 очков-мест). Второе место занял коллектив Горьковского района (22 очка-места), третье — Тевризского (32 очка-места).
Напомним, что зимние спартакиады госслужащих проводились в нашем регионе с 1994 года, однако в 2006 году традиция угасла. Спустя 12 лет с инициативой возродить соревнования выступило Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, после чего идею оперативно поддержал глава региона Александр Бурков.