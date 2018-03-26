По факту смерти 22-летней уфимки в больнице возбуждено уголовное дело

Об этом сообщает пресс-служба следкома республики.

Напомним, днем 15 февраля с подозрением на ишемическую болезнь сердца 22-летняя девушка была доставлена в Республиканский кардиологический центр, где около 18 часов в результате проведенной операции «коронарография» скончалась.

Погибшая Татьяна Голосеева была мастером спорта по фехтованию, выступала за команду Башкирии, считалась одной из самых перспективных фехтовальщиц России и входила в резерв сборной России, была неоднократным призером чемпионата России, бронзовым призером Кубка мира.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства смерти пациентки. Собрана медицинская документация для назначения комиссионной судебно-медицинской экспертизы в экспертном учреждении другого региона. Расследование уголовного дела за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, продолжается.