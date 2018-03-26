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По факту смерти 22-летней уфимки в больнице возбуждено уголовное дело
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По факту смерти 22-летней уфимки в больнице возбуждено уголовное дело 

АиФ-Уфа 17 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
Об этом сообщает пресс-служба следкома республики.
Напомним, днем 15 февраля с подозрением на ишемическую болезнь сердца 22-летняя девушка была доставлена в Республиканский кардиологический центр, где около 18 часов в результате проведенной операции «коронарография» скончалась.
Погибшая Татьяна Голосеева была мастером спорта по фехтованию, выступала за команду Башкирии, считалась одной из самых перспективных фехтовальщиц России и входила в резерв сборной России, была неоднократным призером чемпионата России, бронзовым призером Кубка мира.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства смерти пациентки. Собрана медицинская документация для назначения комиссионной судебно-медицинской экспертизы в экспертном учреждении другого региона. Расследование уголовного дела за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, продолжается.
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