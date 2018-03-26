«Ростелеком» обеспечил интернетом Ледовую арену в Нововоронеже

Воронежский филиал «Ростелекома» организовал телекоммуникационные услуги на территории Ледовой арены «Остальная» в Нововоронеже.

Для подключения к интернету специалисты компании проложили полкилометра оптики и смонтировали оборудование. В дальнейшем, стороны планируют расширить сотрудничество.

«Благодаря открытию Ледовой арены в Нововоронеже дети смогут заниматься хоккеем и фигурным катанием. Как социально ответственная компания, мы считаем поддержку спортивных проектов важным аспектом деятельности. Уверена, что наше сотрудничество со спорткомплексом в будущем будет только расширяться. Например, мы установим точки Wi-Fi, чтобы зрители и спортсмены могли делиться впечатлениями онлайн».

Разветвленная оптоволоконная сеть «Ростелекома» позволяет ему гарантировать техническую возможность организации современных телекоммуникационных сервисов в почти любой точке региона. Многолетний опыт, богатые компетенции и современная инфраструктура — залог успешной реализации оператором проектов любого масштаба для бизнеса и государственных структур.

Юридическим лицам «Ростелеком» предлагает надежный доступ в интернет с гарантированной пропускной способностью, а также индивидуальную линию поддержки и обслуживания. Корпоративным клиентам доступны самые современные сервисы: «Видеонаблюдение», «Управляемый Wi-Fi», «Виртуальная АТС» и многие другие. Эти услуги созданы для снижения затрат на формирование и поддержку ИТ-инфраструктуры. Сотрудничество с «Ростелекомом» — это хорошая возможность сэкономить деньги и время, получая современные телекоммуникационные услуги высочайшего качества.

Узнать больше об услугах связи от «Ростелекома» можно на сайте или по бесплатному телефону 8 800 200 3000.