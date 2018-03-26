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В Совфеде назвали Ростов-на-Дону одним из лидеров по инфраструктуре среди городов ЧМ-2018
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В Совфеде назвали Ростов-на-Дону одним из лидеров по инфраструктуре среди городов ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Ростов-на-Дону станет одним из лидеров по инфраструктуре среди городов-организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщил журналистам председатель временной комиссии по вопросам подготовки к чемпионату мира, председатель комитета Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.
Ростов-на-Дону примет четыре матча группового этапа чемпионата мира и одну встречу 1/8 финала турнира.
"Ростов — один из лидеров по сдаче объектов, инфраструктуре, он будет одним из лидеров среди городов-организаторов, хотя мероприятий такого уровня еще в Ростове не было. Перед чемпионатом мира обычно происходит футбольный рост, что и показала Ростовская область. Руководство области еще несколько лет назад задумалось, как развивать этот спорт, привлекать детей, при этом они занимаются и продвигают спорт не только в Ростове, но и в других городах региона, муниципальных округах", — заявил Кутепов.
"Важно, что растет пассажиропоток в аэропорту, люди стали чаще посещать Ростов, — продолжил член Совета Федерации. — В городской больнице новое оборудование, там повышают уровень персонала, в итоге летальных исходов крайне мало, Ростов один из лидеров в стране по этим показателям".
Кутепов подчеркнул, что проблема бездомных животных не повлияет на проведение чемпионата мира. «Эта проблема возникла не вчера и не сегодня, она появилась давно. Что касается Ростова, то у них есть питомник на триста животных, правда они не успеют сделать новый до чемпионата, но территория под него уже есть. При этом никакой эвтаназии, никакого отстрела на улице нет, так что тяжело укладывается в голове, как эта проблема может повлиять на проведение чемпионата мира», — сказал он.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
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