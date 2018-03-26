В Ясеневе прошел «Спортивный март»

24 марта в районе организовали открытый турнир по мини-футболу на снегу среди дворовых команд — «Спортивный март». Об этом сообщается на странице интернет-газеты «Москва За Калужской Заставой» в социальной сети «ВКонтакте».

В состязаниях приняли участие 7 любительских команд: ЛФК «Аде», ФК «БухАльфа», ЛФК «Импульс», СК «Легион», РСК «ТРУ-Арес», ЛФК «Фурия», ЛФК «Ясенево-13».

Футболисты Ясенева отчаянно сражались с соперниками на футбольном поле. В итоге призовые места распределились: 1 место — лечебно-физкультурный комплекс «Фурия», 2 место — ЛФК «Ясенево-13», 3 место — физкультурный комплекс «БухАльфа».