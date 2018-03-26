Ещё
В Ясеневе прошел «Спортивный март»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ясеневе прошел «Спортивный март» 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
24 марта в районе организовали открытый турнир по мини-футболу на снегу среди дворовых команд — «Спортивный март». Об этом сообщается на странице интернет-газеты «Москва За Калужской Заставой» в социальной сети «ВКонтакте».
В состязаниях приняли участие 7 любительских команд: ЛФК «Аде», ФК «БухАльфа», ЛФК «Импульс», СК «Легион», РСК «ТРУ-Арес», ЛФК «Фурия», ЛФК «Ясенево-13».
Футболисты Ясенева отчаянно сражались с соперниками на футбольном поле. В итоге призовые места распределились: 1 место — лечебно-физкультурный комплекс «Фурия», 2 место — ЛФК «Ясенево-13», 3 место — физкультурный комплекс «БухАльфа».
Организовали соревнования Арут Амурович Айрапетян (председатель Молодежной палаты района Ясенево, специалист по работе с молодежью «Соц-ина»), Михаил Викторович Сахаров (заместитель директора ГБУ ЦДС «Соц-ин»), Айк Амурович Айрапетян (инструктор по спорту «Соц-ина»).
Ясенево: последние новости
Ясеневцы из «Самбо-70» одержали убедительную победу на Первенстве столицы по городошному спорту Юные футболисты «Атланта» стали чемпионами Москвы по мини-футболу Танцоры из школы № 1212 выиграли «Кубок Дуэта»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«После проката Загитовой заплакали»15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас38
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой126
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
Плющенко обратился к Загитовой156
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение