Уолш показал лучший результат в мире в метании ядра с 1990 года

Новозеландец Том Уолш установил новый рекорд Океании в толкании ядра. На соревнованиях в Западном Окленде легкоатлет показал результат 22,67 метра.

Чемпион мира толкнул ядро на 22,67 метра во второй попытке. В первой попытке его результат составлял 21,34 метра. Предыдущий рекорд Океании также принадлежал Уолшу. На этот раз легкоатлет превзошёл собственное достижение на 46 сантиметров.

В то же время Уолша теперь делит шестое место в истории толкания ядра. С 1990 года никому не удавалось толкнуть ядро на большее расстояние.

Sir Graeme Douglas International Track & Field Challenge Западный Окленд, Новая Зеландия