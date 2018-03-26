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Уолш показал лучший результат в мире в метании ядра с 1990 года
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Уолш показал лучший результат в мире в метании ядра с 1990 года 

Чемпионат.com 1 час назад
Новозеландец Том Уолш установил новый рекорд Океании в толкании ядра. На соревнованиях в Западном Окленде легкоатлет показал результат 22,67 метра.
Чемпион мира толкнул ядро на 22,67 метра во второй попытке. В первой попытке его результат составлял 21,34 метра. Предыдущий рекорд Океании также принадлежал Уолшу. На этот раз легкоатлет превзошёл собственное достижение на 46 сантиметров.
В то же время Уолша теперь делит шестое место в истории толкания ядра. С 1990 года никому не удавалось толкнуть ядро на большее расстояние.
Sir Graeme Douglas International Track & Field Challenge Западный Окленд, Новая Зеландия
1. Том Уолш (Новая Зеландия) — 22,67 м 2. Райан Уитинг (США) — 20,99 м 3. Конрад Буковецкий (Польша) — 20,75.
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