Швайнштайгер, Вилья и другие звёзды MLS

Продолжаем перепись престарелых и не очень звёзд главной футбольной лиги США.

«Чикаго Файр»

«Прекрати преследовать меня», — написал немец в «Твиттере» после перехода Ибрагимовича в «ЛА Гэлакси». Златан и в самом деле в последние годы идёт по следам Швайнштайгера: сначала « Манчестер Юнайтед », затем — MLS. Многолетний капитан сборной Германии перебрался в США вместе с супругой — теннисисткой Аной Иванович , и недавно у них родился сын. Так что спокойная обстановка в MLS — то, что нужно футболисту. В такой ситуации — не до разборок с Моуринью.

2. Крис Мавинга, 26 лет «Торонто»

Молодой француз приходил в бердыевский «Рубин» вслед за своим другом Яном М’Вила. Тогда он не стеснялся хвалить себя за скорость и удары с левой. Бердыева вскоре убрали, а его сменщики не видели Криса в основе. Мавинга сыграл в чемпионате России всего семь матчей и вошёл в число самых нелепых переходов в истории РФПЛ (многие из них почему-то связаны как раз с «Рубином»). Сейчас Крис в Канаде и не скрывает своей радости по поводу перемен в жизни. «Канада — рай по сравнению с Россией», — уверен француз. Теперь с Россией его связывают только недополученные деньги от «Рубина». Ну, так говорит сам футболист.

3. Тим Ховард, 39 лет «Колорадо Рэпидс»

Представьте на минуту, что условная «Бавария» покупает в основу вратаря из США. Звучит как полный бред. И дело здесь даже не в том, что у немцев с кипером полный порядок, просто MLS не самое очевидное место для усиления европейского суперклуба. Но в 2003-м это не смутило «Манчестер Юнайтед», купивший Ховарда из американского «Метро Старс». Ховард неплохо провёл первый сезон, но потом начал ошибаться и потерял место в основе «МЮ». Потом был переход в «Эвертон» и 10 (!) сезонов в основе «ирисок». Несколько лет назад вратарь приехал доигрывать в родные Штаты, а «Эвертон» пытается обрести «нового Ховарда» в лице Джордана Пикфорда

Одна из главных звёзд MLS (если не главная) до сих пор в полном порядке. 66 голов в 100 матчах — неплохая статистика для «пенсионера»! Прибавьте к этому десяток голевых передач: Вилья отличается результативным действием в большинстве матчей за «Нью-Йорк Сити». Неудивительно, что после травм ряда форвардов в прошлом году про Вилью вспомнили в сборной. Давид не только присоединился к команде, но даже сыграл за неё несколько минут. На старте нового сезона Вилья всё ещё держит марку: гол + пас в двух матчах MLS.

«Даллас»

В сезоне-2012/13 Циглер попал в «Локомотив» на правах бесплатной аренды. «Ювентус» не знал, куда деть швейцарского защитника, и охотно пристроил его в России. Не то чтобы всё было так плохо, но суперклуб Циглер определённо не тянул. С другой стороны, в клубах попроще он играл регулярно, а в «Сампдории» и вовсе был железным игроком основы. В «Локо» защитник не раскрылся, проведя всего шесть матчей. Неудивительно: во времена Смородской клуб скорее «закрывал» футболистов, чем раскрывал (один пример Фернандеша чего стоит). Контракт с «Ювентусом» закончился, и Циглер поехал на родину — в Швейцарию. А оттуда — в MLS, где пока играет регулярно.

6. Грегори ван дер Вил, 30 лет «Торонто»

Регресс голландского защитника очевиден даже по списку клубов: ван дер Вил умудрился за пару лет докатиться из основы «ПСЖ» до середняка Серии А — «Кальяри». Во многом дело в сложном характере. Говорят, ван дер Вил ругался даже со Златаном Ибрагимовичем. Перед Италией был этап в «Фенербахче», но и он закончился крахом для голландца. Там его отстранил от работы Дик Адвокат за поездки на Ибицу во время восстановления от травмы. В Серии А мотивацию ван дер Вил так и не нашёл. Сыграв всего пять матчей за «Кальяри», он отправился в Канаду, прихватив с собой девушку-модель.

Демпси — редкий американец, которому удалось оставить след в АПЛ. За «Фулхэм» он провёл почти 200 матчей, после чего пошёл на повышение в «Тоттенхэм». Стабильно отыграв в нём сезон, Демпси почему-то решил уехать в MLS. Спустя год была робкая попытка вернуться в Англию — снова в «Фулхэм», но момент уже был упущен. Демпси окончательно перебрался в MLS, где позднее пережил проблемы с сердцем, получил награду «Возвращение года» и сравнялся по количеству голов за сборную США с Донованом. Сейчас у Клинта есть все шансы стать лучшим бомбардиром в её истории.