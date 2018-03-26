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Кутепов призвал россиян хвастаться достижениями в спортивной инфраструктуре
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Кутепов призвал россиян хвастаться достижениями в спортивной инфраструктуре 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
России есть чем гордиться в развитии спортивной инфраструктуры и об этом необходимо говорить и даже хвастаться. Об этом заявил председатель Временной комиссии по вопросам подготовки к чемпионату мира по футболу 2018, сенатор Андрей Кутепов в пресс-центре НСН.
По словам сенатора, рассказывая иностранным гостям о новых стадионах, построенных для Кубка конфедерации или в преддверии Чемпионата мира по футболу, он часто сталкивался с восхищением. Как пример, сенатор вспомнил стадион в Санкт-Петербурге, где закрывается крыша и при -15 градусах на улице можно сидеть на трибуне в футболках.
«Как театральное действие происходят футбольные матчи. Все приходят с детьми. Меняется культура посещения. Может быть несколько оптимистично, но, поверьте, это завтрашний день», — рассказал сенатор.
Кутепов также отметил, что посещаемость спортивных мероприятий растет.
«Количество людей, посещающих матчи на новых стадионах, растет. Например, в Санкт-Петербурге в два раза после Петровского стадиона увеличилась количественная посещаемость. На обыкновенный матч нашей Премьер-лиги приходят от 40 до 50 тысяч человек. Колоссально. Чуть-чуть выше нас только чемпионат Германии по посещаемости. В остальном мы первые. Но нужно говорить об этом, хвастаться», — заявил сенатор.
Напомним, в пресс-центре НСН прошла пресс-конференция на тему «ЧМ-2018: итоги проверки городов-участников». Члены Временной комиссии рассказали о результатах проверок 10 городов участников и о степени готовности к мундиалю.
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