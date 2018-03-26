Пентагон может вооружить Норвегию «Посейдонами»

Пентагон вознамерился разместить в непосредственной близости от границ России свои истребители и патрульные самолеты-разведчики.

Игорь Пшеничников. Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен на состоявшейся встрече в Пентагоне с американским министром обороны Джеймсом Мэттисом выразил обеспокоенность «возрастающей агрессивностью России» у границ королевства. Что это? Норвегия спешит присоединиться к общему сонму антироссийской истерии? Так спешит, что практически на 180 градусов изменила свою позицию, которая была высказана недавно статс-секретарем того же норвежского министерства обороны Туне Скуген (Tone Skogen), пишет в своей статье для еженедельника «Звезда» эксперт Российского Института Стратегических Исследований

Глаза норвежцам открыли американцы Выступая в конце февраля в подкомитете Европарламента по безопасности и обороне, Скуген сказала, что Норвегия «не рассматривает Россию в качестве угрозы и не считает, что в ближайшее время она может такую угрозу представлять». И добавила, что Норвегия хочет быть для России «предсказуемым соседом». Странные, казалось бы, разногласия между первым и вторым лицами оборонного ведомства Норвегии, которая является форпостом НАТО на севере Европы.

Но объяснение этому есть, и оно примитивно простое. К моменту выступления статс-секретаря Скуген в Брюсселе на свет еще не появилась служебная записка Разведывательного управления Министерства обороны США, из которой ясно следует, что американцы вознамерились разместить на севере Норвегии, в непосредственной близости от границ России, свои истребители и патрульные самолеты-разведчики — вдобавок к военным норвежским самолетам, которые там уже находятся.