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Пентагон может вооружить Норвегию «Посейдонами»
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Пентагон может вооружить Норвегию «Посейдонами» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Пентагон вознамерился разместить в непосредственной близости от границ России свои истребители и патрульные самолеты-разведчики.
Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен на состоявшейся встрече в Пентагоне с американским министром обороны Джеймсом Мэттисом выразил обеспокоенность «возрастающей агрессивностью России» у границ королевства. Что это? Норвегия спешит присоединиться к общему сонму антироссийской истерии? Так спешит, что практически на 180 градусов изменила свою позицию, которая была высказана недавно статс-секретарем того же норвежского министерства обороны Туне Скуген (Tone Skogen), пишет в своей статье для еженедельника «Звезда» эксперт Российского Института Стратегических Исследований Игорь Пшеничников.
Выступая в конце февраля в подкомитете Европарламента по безопасности и обороне, Скуген сказала, что Норвегия «не рассматривает Россию в качестве угрозы и не считает, что в ближайшее время она может такую угрозу представлять». И добавила, что Норвегия хочет быть для России «предсказуемым соседом». Странные, казалось бы, разногласия между первым и вторым лицами оборонного ведомства Норвегии, которая является форпостом НАТО на севере Европы.

Глаза норвежцам открыли американцы

Но объяснение этому есть, и оно примитивно простое. К моменту выступления статс-секретаря Скуген в Брюсселе на свет еще не появилась служебная записка Разведывательного управления Министерства обороны США, из которой ясно следует, что американцы вознамерились разместить на севере Норвегии, в непосредственной близости от границ России, свои истребители и патрульные самолеты-разведчики — вдобавок к военным норвежским самолетам, которые там уже находятся.
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