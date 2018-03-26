Красноярский край принял участие в проекте «1000 юных футболистов»

Сегодня, 26 марта, в крытом футбольном манеже «Футбол-Арена Енисей» завершилась серия мастер-классов ведущих тренеров Академии футбольного клуба ЦСКА . Они проходили в рамках масштабного социального проекта для детей из моногородов «1000 юных футболистов».

Проект организован в рамках приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» футбольным клубом ЦСКА совместно с Внешэкономбанком в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Красноярск стал шестым городом, принявшим спортивный проект. До этого подобные мастер-классы прошли в Тамбове, Казани, Саранске, Екатеринбурге, Томске.

«Красноярский край — один из самых спортивных регионов нашей страны. У нас развивается более 100 видов спорта, в том числе и футбол. Более 40 тысяч жителей края занимаются этим доступным видом спорта, и каждый год число любителей футбола увеличивается. У нас серьезная история красноярского футбола — Александра Тарханова Олега Романцева и других наших легендарных земляков знают далеко за пределами Красноярского края. Я хочу поблагодарить организационный комитет. Для нас очень почетно, что нам доверили одному из шести городов России встречать 29 команд, 180 спортсменов на нашей красноярской земле. Отдельные слова благодарности хотел бы выразить Внешэкономбанку, компании СУЭК и всем партнерам, которые помогают в реализации этого проекта. От всех красноярцев хочу поблагодарить профессиональный футбольный клуб ЦСКА за то, что нашли возможность принять участие в мероприятии и делаете доброе дело на территории нашей страны», — отметил и. о. министра спорта края Сергей Алексеев.

Участники церемонии открытия увидели зажигательные номера команды Красноярского края по черлидингу «Red Яр», выступления команды по футбольному фристайлу «Sunshine» и «Воркаут-шоу», также к ребятам с экрана футбольного манежа обратились ведущие игроки ПФК ЦСКА.

В течение четырех дней в футбольном манеже проходили тренировки для детей трех возрастных категорий: 5-7, 8-11 и 12-15 лет. Участниками мастер-классов стали 180 детей из 29 городов 5 регионов России: Амурской, Кемеровской областей, Красноярского и Приморского краев, Республики Саха (Якутия). С ребятами занимались тренеры Академии ПФК ЦСКА: чемпион Европы среди юношеских команд (U-18) 1990 года, бронзовый призер чемпионата мира среди молодежных команд (U-20) 1991 года, экс-игрок сборной России (1996-1998 гг.) и ПФК ЦСКА (1989-2001 гг.) Валерий Минько , первый тренер защитника ЦСКА и сборной России Георгия Щенникова Андрей Плахетко, тренер по технике Николай Федчук

Всем участникам проекта в подарок досталась спортивная форма, а также мячи с автографами тренеров ЦСКА. По итогам мастер-классов самые талантливые юные футболисты получат возможность учиться в спортивной школе ЦСКА в Москве.