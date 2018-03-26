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Серебряный призёр ОИ-2018 Кристиан Эрхофф завершил карьеру
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Серебряный призёр ОИ-2018 Кристиан Эрхофф завершил карьеру 

Чемпионат.com 21 минуту назад
Немецкий защитник Кристиан Эрхофф объявил о завершении карьеры игрока. Его команда «Кёльнер Хайе» завершила сезон, проиграв в четвертьфинале DEL.
«Я сообщил об этом своей команде, сборной и её главному тренеру Марко Штурму. Мне посчастливилось провести долгую и успешную карьеру, я благодарен за это. Я открываю новую главу в своей жизни. Это решение было обдуманным и созрело в последние несколько недель. Я провёл много лет на высоком уровне, теперь надо начать что-то новое», — цитирует Эрхоффа пресс-служба Федерации хоккея Германии. 35-летний защитник провёл 789 матчей в НХЛ, набрав 340 (74+266) очков, последние два года выступал в DEL. В составе сборной Германии Эрхофф сыграл на четырёх Олимпиадах и выиграл серебряную медаль на Играх 2018 года в Пхёнчхане. Кроме того он принял участие в шести чемпионатах мира и двух Кубках мира.
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