Серебряный призёр ОИ-2018 Кристиан Эрхофф завершил карьеру

Немецкий защитник Кристиан Эрхофф объявил о завершении карьеры игрока. Его команда «Кёльнер Хайе» завершила сезон, проиграв в четвертьфинале DEL.

«Я сообщил об этом своей команде, сборной и её главному тренеру Марко Штурму. Мне посчастливилось провести долгую и успешную карьеру, я благодарен за это. Я открываю новую главу в своей жизни. Это решение было обдуманным и созрело в последние несколько недель. Я провёл много лет на высоком уровне, теперь надо начать что-то новое», — цитирует Эрхоффа пресс-служба Федерации хоккея Германии. 35-летний защитник провёл 789 матчей в НХЛ, набрав 340 (74+266) очков, последние два года выступал в DEL. В составе сборной Германии Эрхофф сыграл на четырёх Олимпиадах и выиграл серебряную медаль на Играх 2018 года в Пхёнчхане. Кроме того он принял участие в шести чемпионатах мира и двух Кубках мира.