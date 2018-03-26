«Штурм Кёнигсберга»: в апреле калининградцам покажут сражения сразу на двух фортах

Калининград активно готовится к памятной дате — годовщине штурма Кенигсберга. В этом году будет работать сразу 2 площадки, где можно увидеть реконструкцию боев за городские укрепления. Это форт №11 Денхофф, который сдался в 45-м без боя, и пятый форт, а его немецкий противник отчаянно защищал. Решение провести реконструкции сразу на двух точках жалось нелегко.

Пятый форт. Неприступная крепость, часть укреплений цитадели под названием Кёнигсберг. Его называли «ключ к Кёнигсбергу», и отдавать его фашисты не хотели. Форт стоит на дороге к морю, для объятого войной города это стратегический путь.

За взятие форта 15 советских солдат и офицеров получили звание Героя Советского Союза. Годовщину штурма Кёнигсберга он встретит, как и 73 года назад. Под оглушительные залпы орудий и треск пулемётных очередей. Военно-патриотические клубы воссоздадут здесь исторический бой. В сражении примут участие около ста человек, техника и артиллерия.

Владимир Королёв , заместитель руководителя военно-исторического клуба им. Героя Советского Союза В. Л. Попова:

— Участвуют не только реконструкторы Калининградской области. Мы приглашаем людей с Польши, Питера, Литвы, Москвы. 18:51 Начинаем мы, это как было по истории, от дальнего бруствера, потом переправление на лодках и плотах.

Одиночный выстрел станет сигналом к атаке. Как и в апреле 45-го сражение развернется на земляном валу. Постепенно красноармейцы вытеснят противника в подземные укрепления крепости.

Владислав Воскобойников , руководитель клуба военно-исторического реконструкции им. Героя Советского Союза В. Л. Попова:

— У нас сценарий прописан, чтобы он максимально был приближен к тому, как это все было. Там диктор, он декламирует, как и что было. Реконструкторы показывают, как взносили знамя, кто взносил знамя. В эти дни мы как раз получили Калининград.

В 1945-м падение Пятого форта предопределило исход штурма Кёнигсберга. Это — знаковое место на исторической карте города, и реконструкция этого сражения здесь — дань уважения и подарок калининградцам в памятные апрельские дни. Впрочем, в этом году, такого подарка могло и не быть.

Пятый форт изначально решили приберечь для Дня Победы. Поэтому реконструкцию тяжелого боя за городские укрепления отдали одиннадцатому — Дёнхоффу. На другом конце города.

— Дёнхофф — самый сохранившийся из 12 фортов. Практически в первозданном виде. Все потому, что с крепости не было произведено ни единого выстрела. Место, конечно, историческое и напоминает о великой Победе. Но насколько символизирует те ожесточенные бои при штурме Кёнигсберга?

Логика решения в следующем — развитие фортовых площадок. А потому, от ежегодной реконструкции на пятом форте в апрельские дни, отказываться всё-таки не стали. Теперь организаторы посоревнуются за зрительское внимание. Здоровая конкуренция — самый верный путь к повышению качества, о чем сейчас много говорят.

Сергей Якимов, директор Калининградского областного Историко-художественного музея:

— Нам надо развивать всю инфраструктуру нашу фортовую. Не должно, чтобы все было сосредоточено на одном месте. У нас же много фортов, нам надо, чтобы туристы посещали всё. Мы приглашаем и к себе, и вместе с тем, приглашаем всех гостей и жителей Калининградской области на 11-й форт.

Там сценарий битвы уже написан — 8 апреля советские войска займут укрепление в течение часа. Военную реконструкцию организует руководство музейного комплекса, который, кстати, находится в ведении частного лица.

Ирина Литвинович, директор по работе с посетителями форта №11:

— Мы до обеда показываем полностью жизнь германского форта, когда ходят и работают германцы. Потом происходит сам штурм. Активная стрельба, активные действия в течении 40-50 минут из двух действий. На подходах к форту — будет ожесточенная битва. И потом во внутреннем дворике.

В Дёнхоффе ожидают порядка 2.5 тысяч посетителей. Форт обещает организовать для зрителей бесплатные автобусы с Южного вокзала.

Андрей Ермак , министр по культуре и туризму Калининградской области:

— Мы поддерживаем эту инициативу. Площадка для нас тоже интересная. Поэтому мы заинтересованы тоже, чтобы она развивалась. Там есть большой паркинг, там закрытая территория, там есть возможность тех же самых экскурсий. Плюс, там на постоянной основе работает кафе, несколько интерактивных площадок будет.

На пятом форту у зрителей есть выбор. Можно посмотреть реконструкцию бесплатно. Или оплатить вход на территорию. Вход за калитку «Дёнхоффа» в любом случае платный — 200 рублей. Сумма вроде небольшая. Но все-таки.

Участник штурма Кёнигсберга Борис Пирожков обычно 9 апреля встречает на улице Соммера, рядом с боевой танком Т-34. К историческим реконструкциям, по его признанию, равнодушен, но только не к историческим фактам и несправедливости.

Борис Пирожков, участник штурма Кёнигсберга:

— Ну, не совсем это по-нашему. По-русски. Ну что это? Да это было! Так покажите, что это было! Чтобы еще за деньги это показать. Я считаю, это не совсем правильно.

Выбор за калининградцами — многолетняя традиция или новинка сезона. Как и 73 года назад штурм обоих фортов завершится победой советских солдат. Красный флаг разовьется над стенами восточнопрусских укреплений. Штурм Кёнигсберга 9 апреля развенчал миф о неприступности немецких крепостей и оказал влияние на исход всей Великой Отечественной войны.