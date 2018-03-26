Геннадий Величкин: «Козлова никто не снимал с должности главного тренера» 

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» прокомментировал информацию СМИ о переводе главного тренера Виктора Козлова на должность помощника и разрыве договоров с его ассистентами.
— По информации об изменении в штабе задавайте вопросы источникам этой информации, — заявил Величкин. — У всех тренеров действующие контракты, и никто их не разрывал, а Козлова никто не снимал. Изменения могут последовать в конце апреля — начале мая. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Напомним, «Металлург» проиграл «Ак Барсу» со счетом 1-4 в серии в полуфинале Восточной конференции Кубка Гагарина.