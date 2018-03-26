Ещё
Геннадий Величкин: «Козлова никто не снимал с должности главного тренера»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Геннадий Величкин: «Козлова никто не снимал с должности главного тренера» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Вице-президент магнитогорского «Металлурга» прокомментировал информацию СМИ о переводе главного тренера Виктора Козлова на должность помощника и разрыве договоров с его ассистентами.
— По информации об изменении в штабе задавайте вопросы источникам этой информации, — заявил Величкин. — У всех тренеров действующие контракты, и никто их не разрывал, а Козлова никто не снимал. Изменения могут последовать в конце апреля — начале мая. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Напомним, «Металлург» проиграл «Ак Барсу» со счетом 1-4 в серии в полуфинале Восточной конференции Кубка Гагарина.
Спорт-Экспресс: последние новости
Главный тренер "Сочи" поставил своей команде за сезон четыре с минусом Матич отказался от общения с сербскими СМИ из-за текста об Ивановиче Зарипов приступит к тренировкам в ближайшие дни
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«После проката Загитовой заплакали»18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас39
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой126
Плющенко обратился к Загитовой157
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение