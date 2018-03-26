Команда Самарской области приняла участие в III интеллектуальной олимпиаде ПФО.

В течение двух дней за звание лучших интеллектуалов по пяти направлениям ("Программирование", «Робототехника», «Парламентские дебаты», «Управленческие поединки» и интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?») боролись более 200 студентов из всех регионов Поволжья.

Их знания оценивала профессиональная экспертная комиссия, в которую вошли ученые ведущих вузов России, руководители, бизнесмены, представители IT-компаний.

На церемонии закрытия от имени полномочного представителя президента России Михаила Бабича участников интеллектуальной олимпиады ПФО поздравил заместитель полпреда Игорь Паньшин

"Это соревнование является одним из наиболее важных для молодежной политики в Приволжском федеральном округе. Создание среды творческого общения молодых интеллектуалов — одна из задач вузов и органов государственной власти. Благодаря олимпиаде созданы новые стимулы и мотивы ее деятельности, сама жизнь студентов в высших учебных заведениях стала разнообразнее и интереснее", — сказал Паньшин.

По итогам соревнований победу в общем зачете одержала команда Республики Татарстан, которой был вручен кубок полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Самарская команда в общем зачете заняла 7-е место. Регион на олимпиаде представляло 14 человек. Это наиболее успешные и эрудированные студенты Самарского университета, СамГТУ, СамГМУ и СГЭУ.

По итогам соревнований по программированию Айдар Фаттахов и Сергей Димитров получили 4-е место, Иван Ракитин и Роман Тумаков — 7-е место в робототехнике. Все они студенты Самарского университета. 8-е место самарская команда заняла в парламентских дебатах и в игре «Что? Где? Когда?». В управленческих поединках Самара — на последнем месте.

Напомним, интеллектуальная олимпиада среди студентов — это общественный проект, который был выбран из 14 конкурсных работ молодежным советом ПФО на окружном форуме «iВолга — 2015» и традиционно проходит в Мордовии.