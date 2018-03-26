Рок-н-рольщики из Черемушек завоевали серебро Первенства Москвы

В столице подвели итоги Первенства Москвы по акробатическому рок-н-роллу, который собрал около тысячи спортсменов. Среди них — воспитанники отделения «Севастопольский», центра спорта и образования «Самбо-70», которое находится в районе Черемушки.

Отметим, акробатический рок-н-ролл относится к спортивной, предназначенной для соревнований, форме танца, берущей начало от линди хопа. Но, в отличие от линди хопа, акробатический рок-н-ролл — это постановочный танец, сочетающий танцевальные движения под ритмичную музыку с хореографическими и акробатическими элементами. Акробатический рок-н-ролл исполняется под ритмичную музыку (частотой 46-52 удара в минуту). Средняя длительность танцевальной программы составляет полторы минуты. Танцевальная программа в акробатическом рок-н-ролле отличается сочетанием характерных движений ногами и исполнением акробатических или полу-акробатических элементов.