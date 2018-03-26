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Рок-н-рольщики из Черемушек завоевали серебро Первенства Москвы
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Рок-н-рольщики из Черемушек завоевали серебро Первенства Москвы 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
В столице подвели итоги Первенства Москвы по акробатическому рок-н-роллу, который собрал около тысячи спортсменов. Среди них — воспитанники отделения «Севастопольский», центра спорта и образования «Самбо-70», которое находится в районе Черемушки.
В дисциплине «Формейшн микст» среди юниоров и юниорок, в которой выступили 15 представителей команды из Черемушек, «Самбо-70» заняло второе место. Команду представляли: Георгий Блинов, Ксения Орлова, Александр Рощин, Яна Суховецкая, Иван Куликов, Екатерина Вовк, Анна Молодыка, Всеволод Шаповалов, Анастасия Светлакова, Вероника Туровцева, Варвара Мишукова, Валентин Ма, Ольга Рогинская, Федор Назарчук и Ксения Ткаченко.
Отметим, акробатический рок-н-ролл относится к спортивной, предназначенной для соревнований, форме танца, берущей начало от линди хопа. Но, в отличие от линди хопа, акробатический рок-н-ролл — это постановочный танец, сочетающий танцевальные движения под ритмичную музыку с хореографическими и акробатическими элементами. Акробатический рок-н-ролл исполняется под ритмичную музыку (частотой 46-52 удара в минуту). Средняя длительность танцевальной программы составляет полторы минуты. Танцевальная программа в акробатическом рок-н-ролле отличается сочетанием характерных движений ногами и исполнением акробатических или полу-акробатических элементов.
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