В Калининграде прошёл турнир по вольной борьбе

В Калининграде состоялся 21-й турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта Андрея Шумилина . Чтобы показать своё мастерство на самый запад России приехали две сотни атлетов. Из более 10 стран. Соревнования стали генеральной репетицией к Чемпионату Европы.

Участников очередного турнира по вольной борьбе традиционно приветствует Андрей Шумилин. Международное состязание на призы заслуженного мастера спорта Калининград принимает уже 21-й раз. В этом году здесь собрались около двухсот атлетов из национальных сборных Европы и Ближнего Востока.

Андрей Шумилин, заслуженный мастер спорта Российской Федерации:

— Турнир, конечно, рос, трансформировался ещё из юношеского турнира. В 1998-ом году всё это было. Сейчас это совсем другой вид соревнований, другие соревнования. Здесь 17 команд с основными составами своих сборных. Это крупнейшие борцовские державы и в Европе, и в мире.

Для участия в масштабных стартах собственную сборную выставил и Янтарный край. К выходу на ковер готовится звезда региональной борьбы Ибрагим Ильясов. В свои 23 года юноша неоднократно становился чемпионом Европы и даже мира. Последние шесть месяцев молодой человек потратил на подготовку к нынешнему турниру: отрабатывать захваты и действия в партере приходилось по 10 раз в неделю.

Ибрагим Ильясов, участник турнира по вольной борьбе на призы Андрея Шумилина:

— Каждый будет сегодня до конца бороться и каждый будет, можно сказать, биться. С каждым годом, я уже в пятый раз участвую, с каждым годом становится сильнее турнир. Ребята приезжают хорошие, вся сборная приезжает России.

Начиная с прошлой весны, калининградские вольники попадали в призы международных турниров более десятка раз. Успехи местной борцовской школы тренеры связывают с регулярным появлением новых спортивных площадок: при поддержке региональных властей очередной спортзал для занятий борьбой и самбо на днях появился в Балтийске.

— Это уже четвёртый ковёр в рамках программы «Борьба в школу», и мы не собираемся останавливаться. В ближайшее время у нас появятся такие залы для борьбы в Полесске, Черняховске, других муниципалитетах. Будем развивать программу дальше. Мы единственный субъект, который это поддерживает на уровне госполитики, на уровне региона.

В рамках очередного турнира участники баталий на ковре разыграли сразу десять комплектов медалей. Награды с золотым отливом попали в копилку российских «тяжеловесов», подняться на пьедестал почета в категории до 57 килограммов удалось и Ибрагиму Ильясову.

— Для сборной России по вольной борьбе турнир на призы Андрея Шумилина носит статус отборочного. Его лучшие атлеты автоматически получают путевки на состязания вышестоящего уровня. Уже в следующем месяце каждый из победителей калининградского первенства отправится в Турцию защищать честь страны на Чемпионате Европы.