Хор «Новые имена» победил на проекте «Сто к одному»

Команда оренбургского детского хора «Новые имена» блестяще выступила на известном телепроекте «Сто к одному». Они назвали свою команду «Орлята».

На телевизионный проект-игру с Александром Гуревичем приехала команда звезд проекта «Синяя птица» — Иван Бородин, Евгений Гусев и Александр Переплетчиков. В одной команде с оренбуржцами выступили победители проекта Варвара Гордеева и Ильяс Невретдинов.

«Мы поём в знаменитом детском хоре «Новые имена». Любим классическую музыку, но иногда для души исполняем битбокс Мы абсолютно уверены, что 50 концертов в год — это еще не предел», — рассказали о себе солисты хора.

«Орлята» сражались в интеллектуальном поединке с командой «Снегири», состоящей также из финалистов телепроекта «Синяя птица».

Напомним, что в третьем сезоне Всероссийского открытого конкурса выступали солисты оренбургского детского хора «Новые имена».