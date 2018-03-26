Ещё
Турнир по хоккею показал активность дошколят
Далее:
Читайте также:
Ещё

Турнир по хоккею показал активность дошколят 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Ребята старшей группы «Умка» и подготовительной группы «Непоседы» приняли участие в турнире по хоккею. Под руководством инструктора по физической культуре Натальи Алексеевны Васильевой во время прогулок и в спортивном зале проводились тренировочные игры.
Не только мальчики, но и с огромным удовольствием играли в хоккей. Долгожданный матч собрал вокруг себя игроков, болельщиков и наставников. С большим азартом ребята поучаствовали в первом хоккейном турнире.
Победила дружба, дети получили заряд положительной энергии, хорошего настроения и в конце игры были награждены дипломами.
Вестник района Гагаринский: последние новости
Доклад активиста Губкинского университета признан лучшим на конгрессе «ASEC 2018» Юные баскетболисты завоевали дипломы в соревнованиях В Андреевском монастыре Литургию совершил архиепископ Сергиево-Посадский Феогност
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык3
«После проката Загитовой заплакали»21
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас41
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение