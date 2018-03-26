Турнир по хоккею показал активность дошколят

Ребята старшей группы «Умка» и подготовительной группы «Непоседы» приняли участие в турнире по хоккею. Под руководством инструктора по физической культуре Натальи Алексеевны Васильевой во время прогулок и в спортивном зале проводились тренировочные игры.

Не только мальчики, но и с огромным удовольствием играли в хоккей. Долгожданный матч собрал вокруг себя игроков, болельщиков и наставников. С большим азартом ребята поучаствовали в первом хоккейном турнире.

Победила дружба, дети получили заряд положительной энергии, хорошего настроения и в конце игры были награждены дипломами.