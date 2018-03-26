Тренерский штаб юниорской сборной России объявил расширенный состав на ЧМ-2018

Тренерский штаб юниорской сборной России во главе с Александром Зыбиным объявил расширенный состав для подготовки к чемпионату мира. Об этом сообщает ТАСС.

Полностью список выглядит следующим образом:

Тренировочный сбор продлится до 11 апреля. Сборная России проведет четыре товарищеских матча — 8 апреля с молодежным хоккейным клубом «Атланты», 10 апреля — с молодежкой «Динамо», 14 апреля в Челябинске — со сборной Белоруссии, 16 апреля — с командой Швеции.

Юниорский ЧМ состоится с 19 по 29 апреля в Челябинске и Магнитогорске.