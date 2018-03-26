Тренерский штаб юниорской сборной России объявил расширенный состав на ЧМ-2018 

Тренерский штаб юниорской сборной России во главе с Александром Зыбиным объявил расширенный состав для подготовки к чемпионату мира. Об этом сообщает ТАСС.
Полностью список выглядит следующим образом:
Вратари: Амир Мифтахов ("Ирбис", Казань), Даниил Исаев ("Локо", Ярославль), Михаил Исаев ("Ладья", Тольятти);
Защитники: Антон Малышев, Даниил Мисюль (оба — «Локо», Ярославль), Данил Журавлев, Артемий Князев (оба — «Ирбис», Казань), Александр Романов ("Красная Армия", Москва), Данила Галенюк ("СКА-Нева", Санкт-Петербург), Богдан Жиляков ("Динамо", Санкт-Петербург), Даниил Валитов ("Авто", Екатеринбург), Никита Зоркин ("Мамонты Югры", Ханты-Мансийск), Егор Замула ("Калгари Хитмен", Калгари, Канада);
Нападающие: Руслан Исхаков, Никита Ртищев, Максим Соркин (все — «Красная Армия», Москва), Александр Жабреев, Павел Ротенберг (оба — «Динамо», Санкт-Петербург), Владислав Михайлов, Олег Зайцев (оба — МХК «Динамо», Москва), Кирилл Марченко, Иван Морозов (оба — «Мамонты Югры», Ханты-Мансийск), Никита Рожков, Павел Дорофеев (оба — «Стальные Лисы», Магнитогорск), Григорий Денисенко ("Локо", Ярославль), Семен Кизимов ("Ладья", Тольятти), Егор Кравченко (МХК «Спартак», Москва), Василий Подколзин ("Витязь", Подольск).
В том числе на сборы были приглашены игроки, выступающие в заокеанских лигах. Защитник Никита Охотюк ("Оттава 67", Оттава) и нападающие Дмитрий Завгородний ("Римуски Ошеаник", Римуски), Андрей Свечников ("Бэрри Кольтс", Бэрри) и Александр Хованов ("Монктон Уайлдкэтс", Монктон). Они присоединятся к команде в ходе сбора.
Тренировочный сбор продлится до 11 апреля. Сборная России проведет четыре товарищеских матча — 8 апреля с молодежным хоккейным клубом «Атланты», 10 апреля — с молодежкой «Динамо», 14 апреля в Челябинске — со сборной Белоруссии, 16 апреля — с командой Швеции.
Юниорский ЧМ состоится с 19 по 29 апреля в Челябинске и Магнитогорске.