Спортсменки из Калининграда — бронзовые призёры чемпионата мира по кёрлингу

Мой Калининград. В Канаде спортсменки из Калининграда стали бронзовыми призёрами чемпионата мира по кёрлингу.

Об этом в Калининграде сегодня, 26 марта 2018 года, сообщила пресс-службе правительства Калининградской области, как водится у намертво засевших там дилетантов, не указав дату (период) события.

Известно лишь, что мировой турнир среди женских сборных из 13 государств. В числе потенциальных претендентов на титул рассматривалась и сборная России, накануне выступившая на Олимпийских играх в Южной Корее.

Проиграв китаянкам, итальянкам, кореянкам, канадкам и шведкам, россиянки одержали шесть побед в квалификации и закрепли право сыграть в играх на вылет. Одолев команду Чехии 7:3, российские кёрлингистки в противостоянии уступили действующим олимпийским чемпионкам из Швеции 6:7, но в матче за бронзовые медали переиграли соперниц из США со счётом 6:5. Обе спортсменки из Калининградской области отыграли практически все матчи без замен.

«В целом, уверенно провели весь чемпионат, хотя и были отдельные срывы, но по итогам группового этапа мы вошли в четвёрку. Игра в полуфинале не слишком удалась, но в матче за бронзу мы вырвали нужный результат. Игроки этого состава сборной России впервые участвовали в чемпионате мира и сразу же медали. Это выдающийся результат», — резюмировал главный тренер национальной команды Сергей Беланов.

Досье. Кёрлинг получил статус олимпийского вида спорта 2008 году, а в Калининградской области стал развиваться двумя годами ранее. За это время достигнуты победы национального, континентального и мирового уровня как по классическому, так и по адаптивному кёрлингу.