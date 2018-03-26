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Спортсменки из Калининграда — бронзовые призёры чемпионата мира по кёрлингу
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Спортсменки из Калининграда — бронзовые призёры чемпионата мира по кёрлингу 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Канаде спортсменки из Калининграда стали бронзовыми призёрами чемпионата мира по кёрлингу.
Об этом в Калининграде сегодня, 26 марта 2018 года, сообщила пресс-службе правительства Калининградской области, как водится у намертво засевших там дилетантов, не указав дату (период) события.
Известно лишь, что мировой турнир среди женских сборных из 13 государств. В числе потенциальных претендентов на титул рассматривалась и сборная России, накануне выступившая на Олимпийских играх в Южной Корее.
Главный тренер Сергей Беланов оставил в обойме воспитанниц калининградской школы кёрлинга Юлию Портунову и Юлию Гузиёву, добавив к Виктории Моисеевой из Санкт-Петербурга и Галине Арсенькиной из Сочи, известную Анну Сидорову из Москвы.
Проиграв китаянкам, итальянкам, кореянкам, канадкам и шведкам, россиянки одержали шесть побед в квалификации и закрепли право сыграть в играх на вылет. Одолев команду Чехии 7:3, российские кёрлингистки в противостоянии уступили действующим олимпийским чемпионкам из Швеции 6:7, но в матче за бронзовые медали переиграли соперниц из США со счётом 6:5. Обе спортсменки из Калининградской области отыграли практически все матчи без замен.
«В целом, уверенно провели весь чемпионат, хотя и были отдельные срывы, но по итогам группового этапа мы вошли в четвёрку. Игра в полуфинале не слишком удалась, но в матче за бронзу мы вырвали нужный результат. Игроки этого состава сборной России впервые участвовали в чемпионате мира и сразу же медали. Это выдающийся результат», — резюмировал главный тренер национальной команды Сергей Беланов.
Досье. Кёрлинг получил статус олимпийского вида спорта 2008 году, а в Калининградской области стал развиваться двумя годами ранее. За это время достигнуты победы национального, континентального и мирового уровня как по классическому, так и по адаптивному кёрлингу.
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