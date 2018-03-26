Омских «подводников» ждет Смоленск 

Четверо омичей примут участие в первенстве России по подводному спорту.
Главный юношеский старт нашей страны по подводному спорту (плавание в ластах) пройдет с 29 по 31 марта в Смоленске. В заплывах поучаствуют сильнейшие спортсмены 12-13 лет, среди которых будет и четверо представителей омской школы плавания в ластах: перворазрядница Аполлинария Береговая, второразрядники Олег Захаров и Дарья Кирющенко, а также обладатель третьего разряда Тимофей Дзембо.
Вместе со своими воспитанниками в Смоленск отправится и тренер спортсменов Татьяна Москвина.
Состязания пройдут в 50-метровом бассейне Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.