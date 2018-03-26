Ещё
Омских «подводников» ждет Смоленск
Далее:
Читайте также:
Ещё

Омских «подводников» ждет Смоленск 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Четверо омичей примут участие в первенстве России по подводному спорту.
Главный юношеский старт нашей страны по подводному спорту (плавание в ластах) пройдет с 29 по 31 марта в Смоленске. В заплывах поучаствуют сильнейшие спортсмены 12-13 лет, среди которых будет и четверо представителей омской школы плавания в ластах: перворазрядница Аполлинария Береговая, второразрядники Олег Захаров и Дарья Кирющенко, а также обладатель третьего разряда Тимофей Дзембо.
Вместе со своими воспитанниками в Смоленск отправится и тренер спортсменов Татьяна Москвина.
Состязания пройдут в 50-метровом бассейне Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.
Советский спорт: последние новости
Кайса Мякяряйнен: После этапа в Осло была уверена, что уже невозможно выиграть большой Хрустальный глобус Анатолий Алябьев: Кравцову нужно совершить важнейший поступок – уйти в отставку Доступ в интернет через Wi-Fi на стадионе «Фишт» будет доступен для 45 тысяч пользователей одновременно
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык2
«После проката Загитовой заплакали»21
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас41
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:14
Экс-защитник «Зенита» Шкртел проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение