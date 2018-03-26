Ещё
«Золотые» гимнастки из Омска
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Золотые» гимнастки из Омска 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Омички выиграли первенство России по художественной гимнастике в групповых упражнениях.
Соревнования проходили в Казани с 22 по 26 марта. Наши девушки — Дарья Перевозчикова, Яна Колобовникова, Яна Шувалова, Валерия Коротаева, Дарья Матвеюк и Анна Ульнерова — стали сильнейшими по результатам многоборья. Воспитанницы Елены Арайс и Марины Дрозд опередили ближайших преследовательниц — сборную Москвы — на 0,05 балла. Бронзовыми призерами стали «художницы» из Ульяновской области.
Еще одну награду наши спортсменки завоевали в отдельных видах. На этот раз им досталась «бронза» за упражнение с пятью лентами. Первыми здесь стали москвички, а серебряные медали выиграли гимнастки из Татарстана.
Советский спорт: последние новости
Кайса Мякяряйнен: После этапа в Осло была уверена, что уже невозможно выиграть большой Хрустальный глобус Анатолий Алябьев: Кравцову нужно совершить важнейший поступок – уйти в отставку Доступ в интернет через Wi-Fi на стадионе «Фишт» будет доступен для 45 тысяч пользователей одновременно
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык2
«После проката Загитовой заплакали»21
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас41
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение