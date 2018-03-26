«Золотые» гимнастки из Омска

Омички выиграли первенство России по художественной гимнастике в групповых упражнениях.

Соревнования проходили в Казани с 22 по 26 марта. Наши девушки — Дарья Перевозчикова , Яна Колобовникова, Яна Шувалова, Валерия Коротаева, Дарья Матвеюк и Анна Ульнерова — стали сильнейшими по результатам многоборья. Воспитанницы Елены Арайс и Марины Дрозд опередили ближайших преследовательниц — сборную Москвы — на 0,05 балла. Бронзовыми призерами стали «художницы» из Ульяновской области.

Еще одну награду наши спортсменки завоевали в отдельных видах. На этот раз им досталась «бронза» за упражнение с пятью лентами. Первыми здесь стали москвички, а серебряные медали выиграли гимнастки из Татарстана.