Москва 24 покажет, какой будет любительская гонка на Садовом кольце

28 марта в пресс-центре Агентства городских новостей «Москва» состоится пресс-конференция, посвященная проведению велопарада и любительской гонки на Садовом кольце 20 мая.

В ходе обсуждения будут затронуты темы: популяризация движения любителей велоспорта; организация для горожан спортивного праздника; возрождение традиции проведения любительских гонок на Садовом кольце; развитие спортивных связей с региональными и международными спортивными организациями, участие в гонке международных (таких как Финляндия) и российских любителей (Москва, Санкт-Петербург, Крым, и др).

На пресс-конференции выступят: заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Евгений Адамов ; президент национальной ассоциации любителей и ветеранов велоспорта — организатор любительской гонки (бывший тренер сборной России по велоспорту) Игорь Струтинский; куратор проекта Let’s bike it!, советник замминистра транспорта РФ Владимир Кумов ; бронзовый и серебряный призер чемпионата мира по велоспорту 2018 года, серебряный призер Олимпийских игр 2016 Дарья Шмелева ; бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, чемпион мира Денис Дмитриев

Прямую трансляцию можно увидеть 28 марта в 11:00 на этой странице.