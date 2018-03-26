Две подмосковные команды отобрались в финал Ночной хоккейной лиги

В Московской области завершился отборочный этап VII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. По его итогам на финал Ночной хоккейной лиги отобрались сразу две подмосковные команды: ХК «Скоростная Машина» из Одинцова, выступающий в дивизионе «40+», и ХК «Импульс» из Черноголовки, выступающий в дивизионе «18+». Об этом сообщила пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Клубы «Скоростная Машина» и «Импульс» из Черноголовки отправятся на побережье Черного моря в Сочи, где с 13 по 17 мая 2018 года поборются за Кубок Крутова.

ХК «Скоростная Машина» уже является серебряным призером финала Ночной хоккейной лиги 2017 года. Тогда одинцовскую команду обыграл «Сталкер», представляющий Москву. Всего за право называться чемпионом Ночной хоккейной

лиги-2018

поборются 156 команд со всей России. Главным призом VII фестиваля НХЛ уже по традиции станет постройка ледового катка в городе, который представляет команда.

Сразу две команды из региона представят Московскую область на финале Ночной хоккейной лиги в Сочи. Будем выступать в двух дивизионах: поборются опытнейшие

ветераны-любители

из «Скоростной Машины» и наша «молодежь» в лице «Импульса». В прошлом году команда из Одинцова завоевала «серебро». Думаю, что в этом году наши хоккеисты как минимум захотят повторить этот успех, а как максимум — стать чемпионами. Конечно, рассчитываем и на призовые места от «Импульса». В любом случае переживать будем за обе команды

Роман Терюшков , министр физической культуры и спорта Московской области.

Роман Терюшков пожелал спортсменам удачи и заверил их, что все Подмосковье будет за них болеть.