Главные темы форума Reddit в Dota 2

Reddit — о впечатляющем турнире от Team Secret, провалах OG, Na’Vi и EvilGeniuses и недобросовестности организаторов квалификаций.

Team Secret на Dream League

Dream League— слишком легкий турнир для Team Secret. Команда вернулась в форму после не слишком удачных мэйджоров и катком прошлась по соперникам в Швеции. Ни одной проигранной карты даже с оригинальными драфтами.

• Secret продолжает своё «нам плевать на проигранные игры, мы продолжаем пикать странных персонажей». • Secret могут просто развлекаться и всё равно выиграть игру. Теперь команды вообще понятия не имеют, что против них банить. • Мне 33 года. Я работал в разных индустриях, во многих странах, с огромным количеством разных людей с разными историями. Я думал, что я понимаю, что такое жадность. До этого драфта. • Все хотели, чтобы Secret делала что-то новое. Кажется, они воспользовались вашим советом. • На этом турнире весь состав Secret— MVP. Но Puppey— просто звезда шоу. Отличный капитан, отличный игрок, отличный драфтер и ещё и отличный владелец команды. Чего ещё недостаёт? • Финальная серия была полным развалом. У Fnatic не было никаких шансов. Их просто переиграли. Керри и мидеры двух команд — это просто день и ночь. Envy выглядел в этой серии так потеряно. Abed неплохо справлялся, но MidOne был сильнее. • EE проиграл очередной турнир, а Puppey выиграл. Может, 10% было хорошей сделкой? • Secret не только не проиграли ни одной игры за турнир, но ни разу даже близко не были к поражению. Я надеюсь, что на DAC будут крутые матчи. И, возможно, мы увидим другую команду в топе.

Выступление OG OG приехала на Dream League после недавних изменений в составе. Место мидера занял Себастьян 7ckngmad Дебс. В итоге команда смогла обыграть только бразильцев из Pain и выглядела очень слабо. Кажется, им стоит заняться поиском нового чудо-мальчика из «паба».

• Даже битва против Maurice Bot страшнее, чем игра против OG сейчас. • Люди обвиняют в поражении 7mad, но проблема OG в том же, в чём и 4-5 месяцев назад. Слишком сложные для исполнения драфты, при отсутствии простого чёткого плана и источника урона. • OG выглядит ужасно потеряно. Отчаянно повторяют драфты, которые работали против тир-3 команд в Европе, какая-то безмозглая игра по всей карте. Они проиграли не потому что у играли с заменой. Они проиграли, потому что они хуже Fnatic по всем пунктам. Они находятся в той странной позиции, где вынуждены сыграть все квалификации, но вместо опыта в них они получают только ложное чувство превосходства, которое заставляет их разваливаться перед любой достойной командой. • Сюжетный поворот. 7mad планировал это всё это время. Сделать так, чтобы мидера выгнали, занять его место и выиграть TI. • Честно, n0tail на TB вносит намного больше вклада в игру, чем Reso.

• Я думаю, пришло время n0tail надеть кепочку с лого RedBull и начать стримить на Twitch, кастить игры, играть во что-нибудь ещё и говорить, что он четырёхкратный чемпион мэйджоров. • Пугает не то, что они проиграли Newbee. Пугает то, почему они проиграли. OG были богами принятия решений. Они были так хороши в использовании ресурсов на карте, предсказывании передвижений противника, выборе правильных артефактов, обзоре, просто были на шаг впереди соперников. У них никогда не было идеального лайнинга, они не переезжали соперников и не «перефармливали» их до победы. Всё было в мидгейме и драках. Они могли отставать на 10k на 20-й минуте, выиграть две идеальные драки подряд, собраться вместе, забрать бараки и выиграть. А теперь посмотрите на драки OG в этой игре. Как они преждевременно подрубали ультимейты. Как они были перенапряжены. Как у них не было «байбеков», когда это нужно. Как их переиграли на карте, что приходилось принимать драки вдали от своих строений и «вардов». Они потеряли свою уникальную силу. Теперь они просто команда со средненькими игроками с великим прошлым. • Да, проблема была в Reso.

Провал EG на квалификациях

EvilGeniuses не стала участвовать в DreamLeague, решив это время посвятить отборам на следующие мэйджоры. В итоге из-за целого ряда разных проблем сначала команда проиграла VGJ.Storm, затем в Madness-квалификации уступила Vega Squadron, а потом покинула отборы на MDL от рук OpTic Gaming. И все это за пару дней до старта следующего мэйджора.

• EG выиграла турнир пару дней назад, а теперь проигралаYawar 2:0. Классическая американская дота. • Всё произошло очень быстро. Игроки EG не забрали бараки внизу, сильно ведя по опыту, и дали VGJ окно, которое им нужно было. И потом смотрите — все Black Hole просто идеальны, Willow надоедает и вообще имба. И VGJ буквально заставляют их рано написать GG. Игроки EG небрежно сыграли от преимущества и были заслужено наказаны за это. • Yawar и Sumail играют на Luna и Mirana. Прекрасный параллелизм. • Никогда не давайте SVG Elder Titan. Он же был вашим тренером!

• Не могу поверить, что говорю это, но Pajkatt, кажется, получшекерри, чем Arteezy. • Люди говорили, что EG заслужила быть на Epicenter, но это уже третья американская команда, которой они проиграли за последнее время. OpTic, с другой стороны, выглядит достойно даже с CCnC. Рад за PPD. • EG должно быть стыдно. Эта команда выглядит так, как будто не знает, что делает. • А вот так подумать… В Америке есть один свободный капитан, если вдруг таковой нужен EG.

Неудачи Na'Vi И еще одно разочарование для поклонников Dota-сцены. У Natus Vincere всё очень плохо. Команда пока не смогла найти свою игру в обновлённом составе и первой покинула отборы на MDL. Евгений Золотарев заявил, что результаты неудовлетворительные, а с командой будет проводиться разговор. Даже сами игроки ещё не знают, что будет дальше.

• На прошлой неделе мы провели великолепную серию против Fnatic на WESG, а на этой неделе нас обыграли MEGA-LADA E-sports и, конечно же, абсолютные лидеры региона, состав из открытых квалификаций «slozhniymemas». Мне срочно нужен номер группы поддержки, куда обращались поклонники Cloud9. • Тяжёлые времена для их CEO. Ему приходится справляться с серьёзными проблемами в составах по Dota 2 и CS:GO. Он сражается против всего мира, чтобы оставить Simple и Flamie, пока Dota 2 команда не продвинулась ни на йоту с приходом Lil и Lebron. Им определённо нужен внутриигровой лидер.

• Им просто нужен драфтер. Dendi не может пикать. • Им нужен хороший капитан и лидер. Dendi хорошо играет на стадии линии, General неплох, Crystallize достаточно хорошо играет на позиции керри. Но их файты — это просто ДАВАЙ-ДАВАЙ-УБИТЬ-УБИТЬ. Им нужен лидер, который сможет дирижировать этим хаосом. • То есть предыдущие четыре года были норм, а теперь вдруг результаты неудовлетворительные? • General и Lebron выгнать. Reso пригласить, Dendi в сложную. Reso и Crystallize на 12 позицию. Найти игрока-пятёрку, который может драфтить и капитанить. • Как долго они будут ещё менять составы? Именно эти перестановки их и убивают.

Бойкот организаторов от американских команд

VGJ.Storm и comp Lexity Gaming в Америке устроили небольшую акцию протеста. Они пришли на матч на 15 минут позже, чтобы обратить внимание зрителей на поведение организаторов квалификаций на GESC и MDL. По мнению команд, они подстраиваются под более популярных участников, игнорируя мнение и нужды других составов. Сначала из-за пересечений расписаний у OpTic Gaming они перенесли финалы отборов. Когда расписание было составлено и утверждено EG решили участвовать в открытой квалификации на Epicenter, из-за чего организаторы MDL полностью перестроили расписание части сетки. И даже решили перенести финал на несколько недель, предупредив остальных участников квалификаций меньше чем за сутки. После споров расписание вернулось к прежнему виду, а OpTic пришлось играть 2 матча best-of-3 и best-of-5 в один день.

• Вы и CoL всё сделали правильно. Турнирные администраторы на должны страдать фаворитизмом. Отдавать предпочтение более популярной команде — это, по меньшей мере, субъективно. • Когда вы говорите, что не хотите называть имена, а потом указываете на команду, которая решила сыграть в Madness-квалификациях, вы выдаёте EG. Несмотря на это, я думаю, что вы всё сделали очень профессионально. Надеюсь, Valve сделает с этом что-нибудь в следующем сезоне.

• Единственный способ, который может использовать дота-сцена — это что-то вроде системы в теннисе. У турниров должны быть даты и время, которые закреплены после обсуждения, чтобы минимизировать пересечения. А затем игроки и команды регистрируются на эти турниры, зная, что даты не поменяются. Если EG и OpTic решили участвовать в пересекающихся турнирах, то это их проблема, которую должны решать они, а не организаторы и другие участники. • Valve нуждаются в руководящем органе, если они хотят, чтобы профессиональный сезон проходил нормально. Никаких правил для инвайтов и посева на турнирах, расписание — это полный беспорядок, а организаторы делают, что хотят. Если Valve действительно думала, что такую систему можно просто вбросить и ждать, что она заработает, то она очень наивна.

The International уходит под землю

Valve объявила тематику грядущего The International. Лейтмотивом турнира станут подземные недра. Именно к этой теме должны быть привязаны будущие сеты для сундуков.

• Clock и Techies в шахтёрской тематике. Много крутых концептов для Earth Spirit, Earth Shaker, Meepo, Sand King, Tiny и Underlord, которые отклонят, потому что в сундуке могут быть только по одному сету на героя. Timber с буром вместо пилы. Лавовые сеты для огненных героев. Дико крутые и неожиданные наборы для героев, которых, как казалось, невозможно подогнать под тему, но кто-то сделал CM оранжевой, и она попала в сундук. OD — это просто OD, только побольше кристаллов. Morph как обычно, только водичка мутная. Биолюминесцентные сеты для NP/Puck/Treant protector/Veno/Brood/Spectre. Sandslash-сет для Pango. Visage просто с обычной моделькой, потому что она и так хорошо подходит. • TI Underground • Ваши ставки, столько будет сетов для Meepo? • Отдельная тема для TI — это хорошо. Но мне кажется, что ограничиваться ей для сундука — это ошибка. Художники создавали сеты 6+ месяцев и только сейчас узнали, что большинство их работ не окупятся. • Я готов к куче коричневых шмоточек.

Арт недели

Zhang Tianyu продолжает готовить арты для следующего мэйджора— DAC. Следующий в списке — легендарный PhantomLancer от ZSMJ.

Момент недели

Самый недооцененный саппорт мира DDC показывает Ice Path перфекциониста.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Яны Медведевой.

Прошедшие пару недель официальные игры были полны напряженных матчей, доведенных до разменов тронами. В игре EHOME против VG проигравшим не хватило всего 128 урона.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Яны Медведевой.

Именно с этого Black Hole от Sneyking начался провал EG на региональных квалификациях в Америке.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Яны Медведевой.

Провал недели

Мы все знаем, что Gem— очень полезный и важный артефакт. Но кажется, что OpTicGaming и EvilGeniuses немного его переоценили.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Яны Медведевой.