Фоторепортер «Россия сегодня» вошел в число призеров Istanbul Photo Awards

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости . Специальный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Алексей Филиппов в третий раз в карьере взял награду престижного международного конкурса новостной и спортивной фотографии Istanbul Photo Awards. Экспертное жюри в 2018 году отдало «серебро» в номинации «Спортивные истории» (Story Sports) его серии об одном из самых острых в своей интриге зимнем виде спорта — биатлоне. Экспериментальная по фактуре и свету фотосерия показывает динамику и ритм соревнований чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене в 2017 году. Фотографии победителей будут представлены на выставках в Турции и других странах по всему миру и войдут в ежегодный альбом конкурса.

В числе лауреатов Istanbul Photo Awards-2018 также многократный призер Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина Павел Волков . Его черно-белая серия о спортсмене-паралимпийце «История Талая» завоевала 1-е место в номинации «Спортивные истории» (Story Sports).

Конкурс Istanbul Photo Awards турецкого Агентства Анадолу (Anadolu Ajansi) собрал в 2018 году порядка 37 тысяч работ из 125 стран. К международному жюри конкурса, включившем фотографов мирового уровня — оператора-постановщика Paris Match Марион Мертенс, фотокорреспондента агентства NOOR Юрия Козырева , лауреата премии Getty Images австралийца Камерона Спенсера, и других, в 2018 году впервые присоединились визуальный директор информационного портала «Такие дела» Андрей Поликанов (Россия) и победитель Istanbul Photo Awards-2017 Фредерик Лафарг (Франция).

Спортсменка на дистанции спринта среди женщин чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Специальный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Алексей Филиппов занял второе место в категории «Спортивные истории» (Story Sports) на международном фотоконкурсе Istanbul Photo Awards

Фотослужба МИА «Россия сегодня»

Фотослужба является одним из самых динамично развивающихся подразделений агентства. Она объединяет лучшие кадры и ресурсы, что позволяет создавать новые тренды в фотожурналистике. Следуя одной из основных целей агентства по обеспечению оперативной доставки фотоинформации из всех регионов мира, дирекция осуществляет фотоподдержку глобальных мировых и российских событий в области политики, экономики, культуры и спорта.

Эмилия Йорданова (Болгария) на дистанции индивидуальной гонки среди женщин на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Специальный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Алексей Филиппов занял второе место в категории «Спортивные истории» (Story Sports) на международном фотоконкурсе Istanbul Photo Awards

Фотослужба МИА «Россия сегодня» поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска «Блиц» позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств.

Фотослужба МИА «Россия сегодня» была фотохост-агентством таких государственно-значимых и деловых мероприятий последних лет, как 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, саммит G-20 в 2013 году, саммит АТЭС-2012, ПМЭФ — 2011 и 2010 годах. А также была фотохост-агентством мировых и региональных спортивных мероприятий — Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 в Сочи, Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани.

Фотокорреспонденты МИА «Россия сегодня» — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии: World Press Photo; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award (Sony WPA); Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве «Серебряная камера»; Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики «Энергия побед».