В СВАО составили рейтинг досугово-спортивных учреждений по итогам их работы в 2017 году

Итоги работы досугово-спортивных учреждений в СВАО, проведенной в 2017 году, стали одной из тем, обсуждаемых на оперативном совещании префектуры. Традиционный рейтинг составили специалисты, проанализировав различные показатели их деятельности.

В ходе доклада заместитель префекта Юлия Гримальская отметила, что в прошлом году общее число занимающихся в ГБУ составляло 14 573 человека. Самой большой популярностью пользуются такие направления, как настольный теннис, хоккей, футбол, шахматы, волейбол, ОФП.

— Всего в округе на бюджетной основе в 2017 году действовали 193 досуговые студии и 203спортивных секции, — уточнила Гримальская.

По итогам года отмечено, что в пяти районах: Северном Медведкове, Алексеевском, Свиблове, Марфине и Останкинском досугово-спортивные учреждения поднялись в рейтинге сразу на несколько пунктов.

В шести районах: Бутырском, Бибиреве, Отрадном, Марьиной Роще, Лианозове и Южном Медведкове работа ведется стабильно хорошо.

В целом, по словам Гримальской, все учреждения справились с государственным заданием на 2017 год в полном объеме.