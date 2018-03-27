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В СВАО составили рейтинг досугово-спортивных учреждений по итогам их работы в 2017 году
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В СВАО составили рейтинг досугово-спортивных учреждений по итогам их работы в 2017 году 

Управа района Бабушкинский 51 минуту назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Итоги работы досугово-спортивных учреждений в СВАО, проведенной в 2017 году, стали одной из тем, обсуждаемых на оперативном совещании префектуры. Традиционный рейтинг составили специалисты, проанализировав различные показатели их деятельности.
В ходе доклада заместитель префекта Юлия Гримальская отметила, что в прошлом году общее число занимающихся в ГБУ составляло 14 573 человека. Самой большой популярностью пользуются такие направления, как настольный теннис, хоккей, футбол, шахматы, волейбол, ОФП.
— Всего в округе на бюджетной основе в 2017 году действовали 193 досуговые студии и 203спортивных секции, — уточнила Гримальская.
По итогам года отмечено, что в пяти районах: Северном Медведкове, Алексеевском, Свиблове, Марфине и Останкинском досугово-спортивные учреждения поднялись в рейтинге сразу на несколько пунктов.
В шести районах: Бутырском, Бибиреве, Отрадном, Марьиной Роще, Лианозове и Южном Медведкове работа ведется стабильно хорошо.
В целом, по словам Гримальской, все учреждения справились с государственным заданием на 2017 год в полном объеме.
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