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Знатоки из школы №1356 съездили в МГИМО на «Что? Где? Когда?»
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Знатоки из школы №1356 съездили в МГИМО на «Что? Где? Когда?» 

Вестник Бутова 2 часа назад
Фото: Вестник Бутова
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» прошла в МГИМО в субботу, 24 марта. Её организатором стала «Ассоциация победителей олимпиад», а одной из участниц — команда «Эрудит», собранная в школе №1356.
В составе «Эрудита» были восьми— и девятиклассники этой школы — Алексей Бобров, Дарья Васина, Валерия Кучерявенко, Никита Кузьмин, Анастасия Макаренко и Александр Захаров.
Игра, проходившая в МГИМО, включала в себя четыре тура, в каждом из которых ребятам предлагалось ответить на 12 вопросов. Эти вопросы охватывали различные области наук и были связаны с общей эрудицией ребят. При этом их ответы на некоторые вопросы просто изумляли аудиторию!
В итоге «Эрудит» стал тридцатым из 60 команд. По мнению родной школы ребят, это неплохой результат для новичков — ведь в МГИМО были команды, участвующие в игре не первый год.
«Мы не расстроились, так как приобрели полезный опыт. Ломайте голову над сложными вопросами, находите необычные отгадки в элементарном — это доставляет интеллектуальное удовольствие», — таково мнение эрудитов из школы №1356 о мартовской игре в МГИМО.
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