Знатоки из школы №1356 съездили в МГИМО на «Что? Где? Когда?»

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» прошла в МГИМО в субботу, 24 марта. Её организатором стала «Ассоциация победителей олимпиад», а одной из участниц — команда «Эрудит», собранная в школе №1356.

Игра, проходившая в МГИМО, включала в себя четыре тура, в каждом из которых ребятам предлагалось ответить на 12 вопросов. Эти вопросы охватывали различные области наук и были связаны с общей эрудицией ребят. При этом их ответы на некоторые вопросы просто изумляли аудиторию!

В итоге «Эрудит» стал тридцатым из 60 команд. По мнению родной школы ребят, это неплохой результат для новичков — ведь в МГИМО были команды, участвующие в игре не первый год.

«Мы не расстроились, так как приобрели полезный опыт. Ломайте голову над сложными вопросами, находите необычные отгадки в элементарном — это доставляет интеллектуальное удовольствие», — таково мнение эрудитов из школы №1356 о мартовской игре в МГИМО.