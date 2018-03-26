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«Единая Россия» приостановила членство депутата ЗСНО Александра Глушкова
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«Единая Россия» приостановила членство депутата ЗСНО Александра Глушкова 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Нижегородское региональное отделение партии «Единая Россия» приостановило членство депутата Законодательного собрания Нижегородской области Александра Глушкова. Об этом стало известно по итогам заседания президиума партии 26 марта.
По словам секретаря НРО «Единая Россия» Дениса Москвина, по уставу партии, членство вовлеченных в уголовные дела лиц приостанавливается.
Напомним, братья-депутаты нижегородского Заксобрания и Земского Собрания Балахнинского района Александр и Владимир Глушковы объявлены в розыск. По версии следствия они областного Александр Глушков и его брат Владимир — депутат незаконно возвели двухэтажное здание торгового центра на участке, предназначенном для эксплуатации автостанции.
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