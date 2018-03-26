«Единая Россия» приостановила членство депутата ЗСНО Александра Глушкова

По словам секретаря НРО «Единая Россия» Дениса Москвина, по уставу партии, членство вовлеченных в уголовные дела лиц приостанавливается.

Напомним, братья-депутаты нижегородского Заксобрания и Земского Собрания Балахнинского района Александр и Владимир Глушковы объявлены в розыск. По версии следствия они областного Александр Глушков и его брат Владимир — депутат незаконно возвели двухэтажное здание торгового центра на участке, предназначенном для эксплуатации автостанции.