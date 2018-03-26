И они ей отлично следуют. Недавно, например, Джимин помог парню из своей бывшей школы. Узнал, что у того сложный жизненный период, и решил порадовать дисками с автографами солистов и даже оплатил школьную форму. Причём, сам Джимми об этом ничего не говорил. О его добром поступке написала школьная газета.
Вдобавок к этому, BTS мотивируют даже американских фигуристов — Алекса и Майи Шибутани. Они следили, как долго парни шли к своему успеху и сколько сил им пришлось отдать. Глядя на них, спортсменам хочется трудиться больше и больше. Они сказали, что на их кепках даже будут имена участников. Кто знает, может, именно такая мотивация поможет им забраться на вершину своей спортивной карьеры.