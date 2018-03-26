Главная цель группы BTS — вдохновлять молодёжь

И они ей отлично следуют. Недавно, например, Джимин помог парню из своей бывшей школы. Узнал, что у того сложный жизненный период, и решил порадовать дисками с автографами солистов и даже оплатил школьную форму. Причём, сам Джимми об этом ничего не говорил. О его добром поступке написала школьная газета.