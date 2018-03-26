Краевое УФСБ завершает антитеррористические учения в Сочи перед ЧМ-2018

Краснодар. 26 марта — Новая Кубань. Тактико-специальные антитеррористические учения проводятся на на объектах проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

В рамках учений отработают комплекс мероприятий по противодействию террористическим угрозам в местах массового скопления людей, меры по совершенствованию межведомственного взаимодействия при проведении совместных операций. Речь идет о слаженности в работе УФСБ ГУ МВД , ПУ ФСБ, СК, МЧС , Росгвардии, УФСИН и других ведомств.

В связи с проведением заключительного этапа учений под руководством Национального антитеррористического комитета в Адлеровском и Центральном районе будут закрыты для движения ряд улиц. Ограничения будут действовать с 09.00 ч. до 14.00.

Оперативный штаб и антитеррористическая комиссия в Краснодарском крае призывают жителей и гостей Сочи отнестись к мероприятиям с пониманием. Матчи ЧМ-2018 по футболу станут местом массового скопления людей. В мировой истории террористические организации уже неоднократно устраивали акции именно во время проведения спортивных соревнований. Таким образом, на силовых структурах Краснодарского края лежит особая ответственность за безопасность жителей и гостей региона во время предстоящего мундиаля.