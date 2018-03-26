Омички выиграли первенство России по художественной гимнастике

Как сообщает sportom.ru, омички завоевали золото на состязаниях в Казани, где проходило первенство России по художественной гимнастике.

Дарья Перевозчикова , Яна Колобовникова, Яна Шувалова, Валерия Коротаева, Дарья Матвеюк и Анна Ульнерова стали сильнейшими по результатам многоборья. Воспитанницы Елены Арайс и Марины Дрозд опередили ближайших преследовательниц, сборную Москвы, на 0,05 балла. Бронзовыми призёрами стали «художницы» из Ульяновской области.

Ещё одну награду наши спортсменки завоевали в отдельных видах — за упражнение с лентами им досталась бронза за упражнение с пятью лентами.