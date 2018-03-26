Тюменская модель вновь засветится в клипе Билана: съемки проходят на Кипре

Белокурая тюменка, за плечами которой титул «Мисс Мира-2008», вновь стала главной героиней клипа певца Димы Билана : Это уже вторая совместная работа артиста и известной модели. В августе прошлого года творческий тандем отснял видеоролик на песню «Держи» в солнечной Португалии. На этот раз съёмочной группе предстоит на Кипре отснять ролик на трек «Девочка, не плачь», вышедший в конце прошлого года.

— Прилетела в тёплое, солнечное местечко для мега-проекта, — накануне радостно сообщила своим поклонникам Ксения Сухинова. В детали любимица камер пока не вдаётся, а отдыхающие в Ларнаке россияне надеются случайно встретить российских знаменитостей на улице.

Помимо съёмок в клипах, титулованная красавица успевает блистать в эфире молодёжного телеканала. С начала марта тюменка ведёт авторскую программу о моде и красоте.

Проведение кастинга на «Мисс Россия-2018» тоже не обошлось без участия Ксении. За право представлять на смотре красавиц Тюмень боролись на этот раз сразу три девушки, но удача улыбнулась 19-летней Алине Коломойцевой