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Тюменская модель вновь засветится в клипе Билана: съемки проходят на Кипре
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Тюменская модель вновь засветится в клипе Билана: съемки проходят на Кипре 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Белокурая тюменка, за плечами которой титул «Мисс Мира-2008», вновь стала главной героиней клипа певца Димы Билана: Это уже вторая совместная работа артиста и известной модели. В августе прошлого года творческий тандем отснял видеоролик на песню «Держи» в солнечной Португалии. На этот раз съёмочной группе предстоит на Кипре отснять ролик на трек «Девочка, не плачь», вышедший в конце прошлого года.
— Прилетела в тёплое, солнечное местечко для мега-проекта, — накануне радостно сообщила своим поклонникам Ксения Сухинова. В детали любимица камер пока не вдаётся, а отдыхающие в Ларнаке россияне надеются случайно встретить российских знаменитостей на улице.
Помимо съёмок в клипах, титулованная красавица успевает блистать в эфире молодёжного телеканала. С начала марта тюменка ведёт авторскую программу о моде и красоте.
Проведение кастинга на «Мисс Россия-2018» тоже не обошлось без участия Ксении. За право представлять на смотре красавиц Тюмень боролись на этот раз сразу три девушки, но удача улыбнулась 19-летней Алине Коломойцевой
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