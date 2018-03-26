Всемирная серия бокса: очередные победы Кубы и Казахстана

24 марта в Майкетии и Рохтаке прошли матчи 8-й недели 8-го сезона Всемирной серии бокса (WSB) в группах «А» и «C». vRINGe предлагает вашему вниманию результаты состоявшихся поединков.

ГРУППА «А»

Майкетия, Венесуэла Венесуэльские вожди — 1:4 — Кубинские укротители

(52 кг) Карлос Мухика — 2:1 — Арнолис Биньотте

(69 кг) Габриэль Маэстре — 0:3 — Рониэль Иглесиас

(81 кг) Налек Корбай — 0:3 — Хулио Ла Крус

(91+ кг) Эдгар Муньос — ТКО 1 — Хосе Лардо

Положение команд 1. Кубинские укротители: 12 очков (5 матчей) 2. Узбекские тигры: 7 очков (4 матча) 3. Колумбийские герои: 7 очков (5 матчей) 4. Венесуэльские вожди: 5 очков (4 матча)

ГРУППА «С»

Рохтак, Индия Индийские тигры — 2:3 — Волки из Астаны

(56 кг) Эташ Хан — 3:0 — Нурсултан Кощегулов

(64 кг) Дхирадж — 1:2 — Дильмурат Мижитов

(75 кг) Ашиш Кумар — 0:3 — Абильхан Аманкул

(91 кг) Санжит Санжит — 2:1 — Абилхаир Турланбеков

Положение команд 1. Патриот (Россия): 9 очков (4 матча) 2. Волки из Астаны: 9 очков (4 матча) 3. Индийские тигры: 1 очко (3 матча) 4. Китайские драконы: -1 очко (1 матч)

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