Три дня на сборы: власти Челябинска расторгли договор с директором спортшколы «Конас»

Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Челябинска расторгло договор с директором спортшколы единоборств «Конас» Олегом Строгоновым . Об этом решении ему объявили в понедельник, 26 марта, на личной встрече с руководителем управления Евгением Ивановым

— Иванов вызвал меня к себе и заявил, что принял решение расторгнуть договор в одностороннем порядке, не объясняя причин. Меня словно по голове ударили, — сказал Олег Строганов. — Буквально недавно я докладывал ему об успехах «Конаса», что наши ребята завоевали много медалей на соревнованиях в Москве, что мы успешно провели адаптивные соревнования. И тут такое решение.

По словам Олега Строгонова, он не стал подписывать документы в кабинете начальника.

— После этого Евгений Викторович приехал в школу вместе с главным бухгалтером управления, торопил выдать мне расчёт, чтобы я в течение трёх дней ушёл, — сообщил директор спортшколы.

Олега Строгонова уже пытались уволить из «Конаса». В июне прошлого года разразился скандал из-за проведения альтернативного первенства УрФО по карате. В срыве состязаний обвинили руководителя знаменитой спортшколы как вице-президента челябинской федерации, который на тот момент был за границей. В начале месяца появилась информация о его увольнении с поста директора спортшколы и даже закрытии «Конаса». В защиту основателя организации проводились пикеты и даже голодовка. Тогда Евгений Иванов заверил, что Строгонов останется в своей должности, несмотря на высказанное ему недоверие со стороны Федерации карате России.

Строгонов считает, что Евгений Иванов намерен поставить во главе школы «своего» человека.

— Я часто высказываю своё мнение, в составе группы Общероссийского народного фронта делаю нелестные замечания министру спорта Леониду Одеру, но кто-то же должен их говорить, если есть недоработки. Считаю, что это просто месть. К тому же есть депутаты, как, например, Андрей Сидоров , чиновники, которые мутят воду. Но надо понимать, что они умеют только говорить, а не работать, — возмущается Строгонов. — «Конас» является методическим центром, который помогает спортшколам растить чемпионов. Видимо, городу не нужны результаты, а нужны услужливые руководители.

Сейчас «Конас» готовится к 30-летию, которое будет отмечаться в апреле.

— Утром было заседание оргкомитета. На празднование приглашены депутаты Заксобрания, члены правительства области. Из федерации карате должны привезти мне благодарность. Как теперь всё будет проходить, я не знаю. Никаких предложений остаться в качестве тренера мне не делали, — добавил Олег Строгонов.

Директор спортшколы намерен оспаривать решение работодателя в суде.

В управлении спорта подтвердили, что договор с Олегом Строгоновым расторгается, но прокомментировать информацию сможет только Евгений Иванов, который сейчас находится на совещании в администрации города и до конца дня будет недоступен.

В 2017 году городские власти заявили об оптимизации учреждений, что вызвало волну негатива у руководителей учреждений, тренеров и родителей юных спортсменов. В администрации Челябинска не смогли чётко объяснить, зачем передавать муниципальные помещения, которые были у спортшкол, в МУП «Спортивный город». Должности лишился руководитель спортшколы «Атлет» Сергей Цикунков, отказавшийся передавать имущество. Ситуация дошла до того, что инвестор вывез детские тренажёры, на которых в том числе занимались юные спортсмены.