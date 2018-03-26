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Объявился еще один претендент на мандат Лобова в свердловском ЗакСо
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Объявился еще один претендент на мандат Лобова в свердловском ЗакСо 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Его уже поздравляют с победой.
На мандат Евгения Лобова в свердловском Заксобрании появился второй претендент. За кресло депутата готов побороться предприниматель Алексей Холодарев.
В Facebook новоиспеченного кандидата уже вовсю поздравляют с победой и желают удачи на новом посту. Однако руководитель фракции "Справедливой России" в ЗакСо Андрей Жуковский призвал «не бежать впереди паровоза».
"В любом случае надо дождаться 3 апреля. Пусть господин Лобов спокойно покинет нас. Думаю, с большей долей вероятности мандат достанется Егору Шаламовскому", — заявил собеседник "Уралинформбюро".
Информация об уходе Евгения Лобова из регионального парламента появилась на прошлой неделе. Однопартийцы пояснили, что он решил больше внимания уделить семье и бизнесу.
Заявление парламентария о досрочном сложении полномочий будет рассмотрено 3 апреля на заседании ЗакСо, после чего СР в 10-дневный срок рассмотрит и выдвинет кандидатуру на освободившееся место. Возможный преемник Лобова — эсер Егор Шаламовский — в 2016 году выдвигался кандидатом в депутаты по Железнодорожной территориальной группе.
Ранее по теме: Из свердловского ЗакСо уходит эсер Евгений Лобов
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