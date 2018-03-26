«Ты — тупая корова!». Финнов ужаснули методы тренировок российских гимнасток

В очередной раз убедиться в этом могли жители Финляндии, которым на днях показали документальный фильм польского режиссера Марты Прус «За гранью». Издание Ilta-Sanomat рассказывает на своих страницах о впечатлениях после просмотра картины. «Советский спорт» предлагает перевод этой статьи из финской газеты.

«В 2015 году звезда художественной гимнастики Маргарита Мамун завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Штутгарте. Несмотря на большое достижение, тренер Мамун и главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова совершенно недовольна результатом.

Уходя с места выступления, тренер допрашивала свою подопечную: «Сколько баллов ты получила? Почему дрожала?».

Тщетные попытки защититься приводят к еще более активному нападению со стороны тренера. Спортсменке только и остается слушать, как ее смешивают с грязью. Ведь серебро — это позор.

«Ты — полное ничтожество. Полное ничтожество! Если не считать один номер, ты дрожала как осиновый лист. Свои баллы ты получила только за красивые глаза», — разносит спортсменку главный тренер сборной.

Именно эта беседа запечатлена в документальном фильме «За гранью». Отношения гимнастки и тренера похожи в фильме на настоящий кошмар. Спортсменка не может ничего возразить на полный разнос в пух и прах собственных достижений.

Россия — передовая страна художественной гимнастики, а 69-летняя Ирина Винер-Усманова — легендарный тренер сборной. Кроме того, она занимает пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. Именно у нее есть все полномочия решать, кто будет представлять Россию на международных турнирах.

В документальном фильме «За гранью» Елена Винер-Усманова на чем свет стоит ругает двадцатилетнюю спортсменку, готовящуюся выступать на Олимпийских играх в Рио.

«Ты — тупая корова! Лузер! Свинья! Жалкая трусиха», — выходит из себя тренер. Любая, даже незначительная ошибка спортсменки, приводит к продолжительной гневной тираде.

«Ты что с ума сошла? Запомни, ты представляешь Россию, а не себя! Люди возлагают на тебя огромные надежды, а ты только трясешься. Немедленно прекрати!», — критикует Винер-Усманова.

В Рио Мамун завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье. Но подготовка к Играм проходила не только в стрессовой обстановке: отцу девушки диагностировали рак. В документальном фильме показано, как спортсменка звонит домой с явным беспокойством. Но тренеры неумолимы — разговоры мешают готовиться к соревнованиям.

Но позже Винер-Усманова умело повернула ситуацию в свою пользу. «Я приказала ей представить, что ее отец уже умирает. Приказала ей молиться богу, чтобы он поправился», — рассказывает тренер о том, как мотивировала спортсменку на выполнение номера.

Мамун вернулась домой с золотом Игр в Рио. Через два дня ее отец умер. Вскоре после Олимпиады девушка завершила свою профессиональную карьеру. 22-летняя звезда гимнастики выиграла 14 медалей чемпионатов мира и девять медалей первенств Европы. В 2016 году Мамун возглавляла рейтинг лучших гимнасток мира.

«Она очень странная»

Показ документального фильма вызвал широкое обсуждение неоднозначных методов подготовки спортсменов. Существует стереотип, что российские тренеры очень требовательны и картина польского режиссера его только подтверждает.

Издание Ilta-Sanomat получило комментарии представителя Финской федерации гимнастики по вопросам тренировок Лииса Алквист-Лехкосуо. Она считает, что даже в России не все тренеры похожи на Винер-Усманову. Ну, или так ей хочется думать.

«Наверное, я очень наивная, но я верю в лучшее. Я точно знаю, что достичь успеха можно самыми разными способами и методами тренировок», — рассказывает Алквист-Лехкосуо. По ее словам, Елена Карпушенко , тренер серебряного призера Рио Яны Кудрявцевой , — сторонник более мягкого подхода. За их тренировками Алквист-Лухкосуо имела возможность наблюдать, когда Кудрявцева приезжала в Финляндию, чтобы пройти обучение в спортивном институте Кисакаллио.

Правда, главный тренер Кудрявцевой — также Винер-Усманова.

А вот увиденную методику тренировок Винер-Усмановой в картине Алквист-Лехкосуо не одобряет. «Документальный фильм сделан хорошо. В этом, пожалуй, сомнений нет ни у кого. Но эти тренировки производят ужасное впечатление. Границы профессионального подхода полностью нарушены. К счастью, у нас в Финляндии другой стиль тренировок — у нас очень важно уважать спортсмена», — резюмирует представитель Финской федерации гимнастики по вопросам тренировок Алквист-Лехкосуо.»