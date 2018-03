Самые крутые плакаты марша «March For Our Lives»

В субботу по всей Америке прошли марши «За наши жизни» March For Our Lives). Предложили их провести подростки, после того как во Флориде 19-летний Николас Круз застрелил в школе 17 человек. Чтобы добиться ужесточения контроля оборота оружия в стране, сотни тысяч человек вышли на улицы с плакатами.

Участие потребовало не только смелости, но и оригинальности: на постерах многие изобразили героев любимых фильмов, цитаты культовых персонажей и шутки. PEOPLETALK собрал для тебя самые крутые и смешные плакаты. Вдохновляемся!

Best sign at #MarchForOurLivesSLC Expelliarmus! (Best thing: most of the gun nut trolls won't even get it, lol.)#MarchForOurLives #NeverAgain #HarryPotter pic.twitter.com/dLDETOPzG8

— Julie Nance (@theonlyju1) March 25, 2018

#MarchForOurLives sign #HarryPotter pic.twitter.com/vTA9o0lCyW

— GilmoreGirl (@CGKinTX) March 25, 2018

#MarchForOurLives ~ One of my favorite signs of the day! #HarryPotter #hogwarts pic.twitter.com/hNvleWkVwI

— SalkaJourneys (@SalkaJourneys) March 24, 2018

My sign for the #MarchForOurLives proving there really is a Harry Potter quote for everything. pic.twitter.com/7wLiTlLgpB

— Lauren Milner (@lolamilner) March 24, 2018

"Ler Jogos Vorazes, 1984, A Revolução dos Bichos, Harry Potter e O Doador de Memórias me preparou para isso! LIVROS e não ARMAS!" #MarchForOurLives pic.twitter.com/y8gdFyhTdx

— BCharts (@bchartsnet) March 24, 2018

Фанаты Гарри Поттера объединились и маршировали под девизом «Если студенты Хогвартса победили пожирателей смерти, то и студенты Америки победят закон». А еще припомнили все шутки с заклинаниями!

