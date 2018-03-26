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На титул «Королева леса» будут претендовать девять северянок
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На титул «Королева леса» будут претендовать девять северянок 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Организаторы II Всероссийского конкурса «Королева леса — 2018» назвали имена 30 финалисток, которые примут участие в борьбе за корону. В том числе отбор прошли 9 северянок.
Основными требованиями к девушкам стал выбор деятельности — учеба или работа должны быть обязательно связаны с лесом. Есть в конкурсе и возрастные ограничения — от 21 года до 30 лет. Главный приз конкурса — автомобиль.
В списке претенденток на победу от Архангельской области — студентка Высшей школы энергетики, нефти и газа Александра Глазова, бухгалтер ООО «АрхСкан» Виктория Денисовская, инженер по охране труда ООО «Перспектива» Анна Кучмиева, сотрудница «Лесозавода 25» Александра Лукинская, юрист группы компаний «Трактородеталь» Анастасия Николаева, лаборант техколледжа Алена Смирнова, менеджер ООО «СтройИндустрия» Наталья Суворова, мастер участка «Котласского лесничества» Мария Ханталина и инженер АО «АРХБУМ» Ольга Шлямина.
Оценить красоту всех участниц болельщики смогут после 13 апреля, уточнили организаторы конкурса. В этих числах пройдет фотосессия для конкурсанток.
В прошлом году корону «Королевы леса — 2017» и Toyota RAV4 получила менеджер из Архангельска. Архангелогородка Дарья Шумилова обошла 11 конкуренток и набрала большее количество баллов. Пермячке Анастасии Лодейщиковой, занявшей второе место, вручили путевку. Бронзовая финалистка Гузель Габдрахманова, представлявшая Казанский государственный аграрный университет, увезла домой шубу.
конкурс «Королева леса» стал специальным проектом III чемпионата России «Лесоруб XXI века»
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