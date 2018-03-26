Что происходит с керлингистом Александром Крушельницким

Страсти по допинг-скандалу вокруг российского керлингиста Александра Крушельницкого не утихают.

Сейчас полным ходом идет рассмотрение дела в Генеральной прокуратуре

— Мы уверены в невиновности Крушельницкого, пытаемся это доказать, хоть это и очень сложно, — рассказала представитель России во Всемирной федерации керлинга Ольга Андрианова . — Ждем официального заключения специалистов, даже просим Мировую федерацию керлинга продлить нам сроки на разбирательство, потому что не успеваем уложиться до назначенной даты слушаний (12 апреля. — «ВМ»). Мы верим, что парень невиновен, и представители мировых организаций участвуют в расследовании и идут нам навстречу — дают время на сбор материалов и доказательств, хотя могли бы этого не делать.

Что касается его супруги и товарища по команде Анастасии Брызгаловой , то она другого кандидата на роль партнера по керлингу не рассматривает и ждет решения по делу мужа.

Правда, с 7 апреля она будет принимать участие в чемпионате России в составе женской команды Санкт-Петербурга.

Напомним, Крушельницкий с Брызгаловой завоевали бронзовые медали Олимпиады, однако вскрытые пробы Крушельницкого показали наличие мельдония.

Он отказался от слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) и вернул медаль. Сейчас ему угрожает четырехлетняя дисквалификация, если он не докажет, что препарат был подмешан и попал в организм против его воли.