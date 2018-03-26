Чемпионат Torex по пляжному волейболу помогает расти будущим чемпионам

24 и 25 марта в Саратове, на крытом стадионе «Июль», прошло Весеннее первенство открытого детско-юношеского Чемпионата по пляжному волейболу на Кубок Torex. Это уже четвертый турнир, проводимый под эгидой саратовского Завода стальных дверей.

В соревнованиях участвовали 35 женских пар. Самым старшим спортсменкам, боровшимся за награды, было по 16 лет, а самым младшим — по 11. Всего на Весеннем первенстве Кубка Torex среди девушек разыграли 3 комплекта наград в трех возрастных категориях.

Медали и ценные призы увезли с собой представительницы Саратова, Энгельса, Дмитрова и поселка им. Маркса. Все призеры по итогам Первенства получат спортивные разряды.

Представительницы Дмитрова, Дарья Павлова и Голованова Полина , участвуют в Чемпионате Torex уже второй раз. И второй раз становятся золотыми призерами в своей категории.

— Мы занимаемся пляжным волейболом профессионально, уже не первый год. Вкладываем в это много сил, планируем со временем выступать на всероссийских соревнованиях. А, может, и на еще более масштабных турнирах. Но сейчас наша цель — получить как можно больше игровой практики. И такие турниры, как прошедший, очень важны для этого. Думаю, спортсмены и тренеры поймут, о чем я, — отметила золотой призер Весеннего первенства Чемпионата Torex Дарья Павлова.

— В Саратов нас приглашают второй раз. Приезжаем сюда с удовольствием: обстановка очень дружественная, приятная. Конечно, есть здоровое спортивное соперничество, но по-человечески все друг друга поддерживают. Это приятно. Поэтому приедем сюда с удовольствием еще, — согласилась с чемпионкой золотой призер Весеннего первенства Чемпионата Torex Полина Голованова.