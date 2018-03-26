Страсть, весна и румба: в Кремле пройдет Кубок по латине

14 апреля в Государственном Кремлевском Дворце состоится Кубок мира по латиноамериканским танцам. Генеральный партнер — Газпромбанк (АО), официальный партнер — авиакомпания NordStar, информационный партнер МТРК «Мир»

Мероприятие с нетерпением ждут и зрители, и участники, и организаторы. Удивляться этому не приходится, ведь в программе ожидается жаркая борьба, выступления лучших мировых танцоров, соревнования в новом жанре, великолепная музыка и приятные сюрпризы для всех гостей.

Каждый человек, который хотя бы немного интересуется спортивными бальными танцами, наверняка слышал о Российском танцевальном союзе и его бессменном руководителе Станиславе Попове . В прошлом знаменитый советский танцор ныне Станислав Григорьевич является вице-президентом Всемирной Федерации спортивных танцев, он активно популяризирует этот вид спорта, судействует на важнейших мировых турнирах и проводит собственные мероприятия в России.

Кубок мира в Москве — мероприятие долгожданное. Спортсмены всего мира приедут, чтобы выступить на самом главном паркете нашей страны. Для них это отличная возможность подтвердить собственный статус при серьезном судействе, получить новый опыт, обменяться профессиональными навыками с коллегами, вдохновиться выступлениями других пар.

Двукратные чемпионы России и одни из кандидатов на победу в грядущем Кубке Кирилл Белоруков и Полина Телешова признаются, что с огромным удовольствием примут участие в соревновании. «Организаторы всегда создают очень хорошую, профессиональную и вдохновляющую атмосферу!» — говорит Кирилл.

Сам Станислав Попов признается, что организация Кубка мира 2018 — огромная работа.

«За годы проведения у нас уже достаточно четко распределены обязанности, каждый занимается своим аспектом работы. Однако свести все воедино, конечно, сложно, ведь мы отвечаем не только непосредственно за проведение турнира, но и за встречу спортсменов, трансфер, размещение, организацию досуга и тренировок и других важные детали. Каждый раз мы очень стараемся, чтобы остались довольны все — и участники, и члены жюри, и гости!»

Действительно высочайший уровень проведения — это то, что отличает мероприятия РТС. Подумайте только — приятный весенний вечер, возможность «выгулять» дорогой костюм или платье, отведать изысканные закуски, пригубить вина или шампанского, насладиться танцами и вывести партнершу на паркет во время танцевальной паузы. Звучит заманчиво!

В этом году в Кремль приедут ведущие танцоры со всех уголков света. Из Италии прибудут Мануэль Фригетто и Дарья Середа, из Франции Виталий Севастьянов и Ангелик Майер, из США Саша Алтухов и Шайен Мурилло и другие. Мы увидим выступления российских танцоров Кирилла Белорукова и Полины Телешовой, Никиты Бровко и Ольги Урумовой и других.

Участие в соревнованиях такого масштаба — это всегда важный шаг в карьере танцоров, поэтому подготовка к Кубку будет невероятно интенсивной, без права на ошибку. Вместе с тем, в этом виде спорта даже конкуренция выглядит изящной и красивой. Поэтому зрители смогут в полной мере насладиься страстными и эмоциональными латиноамериканскими танцами — румбой, самбой, пасодоблем, джайвом и ча-ча-ча.

Стоит также отметить, что в этот вечер в Кремле будет звучать только живая музыка — за нее отвечает ансамбль Георгия Мушеева «Семь Ветров» и чувственный вокал певицы Марины Паломы. Это добавит атмосфере свою «изюминку».

Помимо соревнований по латиноамериканской программе, состоится небольшой, но крайне эффектный турнир по Exhibition. Exhibition — жанр еще не совсем привычный для больших официальных соревнований, однако он точно заслуживает самого пристального внимания. В этом танце, возникшем на стыке разных видов спортивного бального танца и балета, есть страсть, драма, чувство и экспрессия. Каждое выступление длится ровно четыре минуты, но за это время танцоры успевают рассказать свою трогательную историю. Это будут очень зрелищные и артистичные соревнования, нет сомнений.

В довершение гостей ожидают показательные выступления в жанре аргентинского танго. Нет смысла расхваливать этот стиль танца — такой экспрессивный и своеобразный. Тем более, что для исполнения номеров на паркет выйдут лучшие танцоры в жанре танго в мире Кирилл Паршаков и Анна Гудыно.

Кубок мира по латиноамериканским танцам в Кремле 14 апреля — событие из разряда тех, что совершенно точно нельзя пропустить, если вы любите танцы!

Кубок мира по латиноамериканским танцам состоится 14 апреля в Государственном Кремлевском Двореце, начало в 18.00. Организатор и ведущий турнира — заслуженный деятель искусств России, президент Российского танцевального союза, почетный вице-президент Всемирного совета по танцу (WDC) Станислав Попов.

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