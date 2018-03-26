Двадцать лет спустя 

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Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com 1 час назад
Фото: Портал для болельщиков ЧМ-2018™ - Welcome2018.com
Весной 1998 году болельщики сборной России пребывали в печали — россияне не смогли преодолеть отборочный этап и остались за бортом Чемпионата мира во Франции. Чтобы как-то приобщиться к мировому первенству, 25 марта российские футболисты провели в Москве товарищеский матч с хозяевами турнира — французами. На поле стадиона «Динамо» вышли Эмманюэль Пети, Лилиан Тюрам, Марсель Десайи, Юрий Джоркаефф, Дидье Дешам и другие. Не хватало только Зинедина Зидана.
Встреча закончилась победой хозяев со счетом 1:0. Мяч уже на второй минуте забил Сергей Юран, и этот гол до сих пор остается самым быстрым в истории сборной России.
Французы вернулись домой, проанализировали игру, сделали выводы и, провели работу над ошибками. Летом они стали победителями Чемпионата мира, разгромив в финале Бразилию со счетом 3:0.
В течение следующего года команда Франции еще дважды встречались с Россией в отборочном турнире чемпионата Европы 2000 года. Первый экзамен в Москве они прошли успешно, выиграв со счетом 3:2. Но затем россияне с тем же счетом победили на «Стад де Франс». Это единственный раз в истории, когда сборная России обыграла действующего чемпиона мира.
На фото 1998 года французский полузащитник Юрий Джоркаефф выбирает сувенирную матрешку. Спустя 20 лет и один день в Санкт-Петербурге Россия и Франция встретятся вновь, и теперь уже Россия выступит в роли будущей хозяйки Чемпионата мира.
Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com: последние новости
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