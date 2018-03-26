Двадцать лет спустя

Встреча закончилась победой хозяев со счетом 1:0. Мяч уже на второй минуте забил Сергей Юран , и этот гол до сих пор остается самым быстрым в истории сборной России.

Французы вернулись домой, проанализировали игру, сделали выводы и, провели работу над ошибками. Летом они стали победителями Чемпионата мира, разгромив в финале Бразилию со счетом 3:0.

В течение следующего года команда Франции еще дважды встречались с Россией в отборочном турнире чемпионата Европы 2000 года. Первый экзамен в Москве они прошли успешно, выиграв со счетом 3:2. Но затем россияне с тем же счетом победили на «Стад де Франс». Это единственный раз в истории, когда сборная России обыграла действующего чемпиона мира.

На фото 1998 года французский полузащитник Юрий Джоркаефф выбирает сувенирную матрешку. Спустя 20 лет и один день в Санкт-Петербурге Россия и Франция встретятся вновь, и теперь уже Россия выступит в роли будущей хозяйки Чемпионата мира.