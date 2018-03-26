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Юные гимнастки из Котельников стали призерами «Звезд Олимпа»
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Юные гимнастки из Котельников стали призерами «Звезд Олимпа» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Воспитанницы центра художественной гимнастики «Виват» городского округа Котельники стали призерами открытого первенства по художественной гимнастике «Звезды Олимпа». Об этом рассказала директор и старший тренер спортивного учреждения «Виват» Светлана Илюшина.
Открытое первенство по художественной гимнастике «Звезды Олимпа» прошло на базе универсального спортивного комплекса «Орион» в Балашихе. В соревнованиях приняли участие более 600 гимнасток из Москвы, Московской области, а также других регионов России. Городской округ Котельники представили воспитанницы центра художественной гимнастики «Виват».
Первенство «Звезды Олимпа» является для нас ежегодным. В этом году по результатам соревнований две наши ученицы, Александра Бабкина и Мария Бугаенко, заняли вторые места. Третьих мест удостоены Элина Насырова и Екатерина Волковинская. С четвертого по шестое места заняли еще три наши гимнастки — Виктория Егорова, Виктория Котова, Ева Апсова. Сейчас у нас по утрам проходят тренировки, где мы оттачиваем мастерство, чтобы достигнуть более высоких результатов на первенстве городского округа Котельники
— Светлана Илюшина.
Руководитель центра «Виват» добавила, что в десятку сильнейших вошли еще три гимнастки. Каждая из участниц, как отметила Светлана Илюшина, выступала в своей возрастной категории в индивидуальной программе. Возраст гимнасток от четырех до  13-ти  Глава Котельников Ирина Польникова поздравила юных спортсменок с успешным выступлением на открытом первенстве по художественной гимнастике.
Поздравляю наших юных гимнасток с высокими результатами на первенстве. Считаю, что все они стали победителями. Ведь в соревнованиях участвовало огромное количество человек из различных регионов России. Спасибо за желание побеждать, волю к победе и мастерство
— Ирина Польникова.
В центре художественной гимнастики «Виват» занимается более 50 юных спортсменок от трех лет.
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