Уругвай одолел Уэльс и стал победителем China Cup

В финале турнира China Cup сборная Уругвая взяла верх над Уэльсом.

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