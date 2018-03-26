Уругвай одолел Уэльс и стал победителем China Cup 

В финале турнира China Cup сборная Уругвая взяла верх над Уэльсом.
Уругвайская команда организовала единственное взятие ворот соперника после перерыва. На 49-й минуте Эдисон Кавани воспользовался передачей Луиса Суареса и отправил мяч в сетку.
Протокол игры
Уэльс
Уругвай
49' Кавани Эдинсон (0:1)
Хенесси Уэйн • Честер Джеймс 75' (Локьер Том (75') • Уильямс Эшли • Дэвис Бен 90' (Хеджс Райан (90') • Гантер Кристофер 79' (Мэтьюз Адам (79') • Кинг Энди • Аллен Джо • Джон Диклан 60' (Робертс Коннор (60') • Бэйл Гарет • Уилсон Гарри 72' (Эванс Ли II (72') • Воукс Сэм 67' (Бодин Билли (67')
Запасные: Брэдшоу Том • Уоткинс Марли • Кроу Майкл • Максвелл Кристофер • Вудбёрн Бенджамин • Chris Mepham
Муслера Фернандо • Варела Гильермо • Годин Диего • Хименес Хосе 8' (Коатес Себастьян (8') • Лашальт Диего • Родригес Кристиан 70' (Торрейра Лукас (70') • Вечино Матиас • Бетанкур Родриго 78' (Сильва Гастон (78') • Нандес Наитан 85' (Стуани Кристиан (85') • Суарес Луис • Кавани Эдинсон 90' (Макси Гомес (90')
Запасные: Перейра Максимилиано • Сильва Мартин • Рамирес Гастон • Кампанья Мартин • Де Арраскаэта Джорджиан • Карлос Санчес II 26 марта.