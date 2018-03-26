Ещё
Спонсоры могут отказаться от сотрудничества с Австралийской федерацией крикета
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спонсоры могут отказаться от сотрудничества с Австралийской федерацией крикета 

Чемпионат.com 56 минут назад
Крупнейшие спонсоры Австралийской федерации крикета (Cricket Australia) уведомили организацию о возможном пересмотре соглашений. В частности, об этом сообщили представители компаний Qantas Airways, Sanitarium и Lion. Причиной стал крупный скандал с попыткой мошенничества игроками сборной во время соревнований в Южной Африке, сообщает Ewn.co.za.
Стив Смит, бывший капитан сборной, является послом бренда Sanitarium. Представители компании уже заявили, что они примут решение после публикации итогового отчёта Австралийской федерации крикета. Спонсоры федерации не хотят, чтобы бренды ассоциировались с мошенничеством. В пресс-релизе пивоваренной компании Lion говорится: «Как и вся страна, мы глубоко обеспокоены и расстроены. Такое поведение в спорте недопустимо».
В минувшем фискальном году Австралийская федерация крикета получила от спонсоров и медиакомпаний, купивших права на показ соревнований, $ 261 млн  Сборная Австралии по крикету оказалась в центре скандала, после того как спортсменов уличили в мошенничестве. Во время тестового матча (один из трёх основных форматов игры) в ЮАР игрок сборной Австралии попытался произвести манипуляции с мячом, которые повлияли бы на его аэродинамические свойства. Во время ТВ-репортажа в объектив камеры попал эпизод с участием игрока, прятавшего в спортивные штаны изоленту.
Чемпионат.com: последние новости
Шкртел потерял сознание после попадания мяча в голову в матче с Таиландом Зобнин вернётся в расположение «Спартака» в связи с повреждением мениска Главные темы форума Reddit в Dota 2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас42
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
Плющенко обратился к Загитовой157
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение