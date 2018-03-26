Спонсоры могут отказаться от сотрудничества с Австралийской федерацией крикета

Крупнейшие спонсоры Австралийской федерации крикета (Cricket Australia) уведомили организацию о возможном пересмотре соглашений. В частности, об этом сообщили представители компаний Qantas Airways, Sanitarium и Lion. Причиной стал крупный скандал с попыткой мошенничества игроками сборной во время соревнований в Южной Африке, сообщает Ewn.co.za.

Стив Смит , бывший капитан сборной, является послом бренда Sanitarium. Представители компании уже заявили, что они примут решение после публикации итогового отчёта Австралийской федерации крикета. Спонсоры федерации не хотят, чтобы бренды ассоциировались с мошенничеством. В пресс-релизе пивоваренной компании Lion говорится: «Как и вся страна, мы глубоко обеспокоены и расстроены. Такое поведение в спорте недопустимо».

В минувшем фискальном году Австралийская федерация крикета получила от спонсоров и медиакомпаний, купивших права на показ соревнований, $ 261 млн Сборная Австралии по крикету оказалась в центре скандала, после того как спортсменов уличили в мошенничестве. Во время тестового матча (один из трёх основных форматов игры) в ЮАР игрок сборной Австралии попытался произвести манипуляции с мячом, которые повлияли бы на его аэродинамические свойства. Во время ТВ-репортажа в объектив камеры попал эпизод с участием игрока, прятавшего в спортивные штаны изоленту.