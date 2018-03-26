Спонсоры могут отказаться от сотрудничества с Австралийской федерацией крикета 

Крупнейшие спонсоры Австралийской федерации крикета (Cricket Australia) уведомили организацию о возможном пересмотре соглашений. В частности, об этом сообщили представители компаний Qantas Airways, Sanitarium и Lion. Причиной стал крупный скандал с попыткой мошенничества игроками сборной во время соревнований в Южной Африке, сообщает Ewn.co.za.
Стив Смит, бывший капитан сборной, является послом бренда Sanitarium. Представители компании уже заявили, что они примут решение после публикации итогового отчёта Австралийской федерации крикета. Спонсоры федерации не хотят, чтобы бренды ассоциировались с мошенничеством. В пресс-релизе пивоваренной компании Lion говорится: «Как и вся страна, мы глубоко обеспокоены и расстроены. Такое поведение в спорте недопустимо».
В минувшем фискальном году Австралийская федерация крикета получила от спонсоров и медиакомпаний, купивших права на показ соревнований, $ 261 млн Сборная Австралии по крикету оказалась в центре скандала, после того как спортсменов уличили в мошенничестве. Во время тестового матча (один из трёх основных форматов игры) в ЮАР игрок сборной Австралии попытался произвести манипуляции с мячом, которые повлияли бы на его аэродинамические свойства. Во время ТВ-репортажа в объектив камеры попал эпизод с участием игрока, прятавшего в спортивные штаны изоленту.