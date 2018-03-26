«Анжи» в контрольном матче проиграл команде из второго дивизиона России

«Анжи» во время перерыва в клубном футболе провёл контрольный матч с махачкалинской командой «Легион-Динамо», которая выступает во втором дивизионе России. Встреча завершилась победой клуба из низшей лиги со счётом 2:1.

Контрольный матч

«Анжи» (Махачкала) — «Легион-Динамо» (Махачкала) — 1:2 «Анжи» (стартовый состав): Сугробов, Жилов, Чансельор, Брызгалов, Яковлев, Данченко, Бакаев, Тетрашвили, Маркелов, Калмыков, Прудников.