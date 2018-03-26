Ещё
«Анжи» в контрольном матче проиграл команде из второго дивизиона России
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Анжи» в контрольном матче проиграл команде из второго дивизиона России 

Чемпионат.com 1 час назад
«Анжи» во время перерыва в клубном футболе провёл контрольный матч с махачкалинской командой «Легион-Динамо», которая выступает во втором дивизионе России. Встреча завершилась победой клуба из низшей лиги со счётом 2:1.
Голами в составе «Легиона-Динамо» отличились Фатулла Фатуллаев и Абумуслим Богатырёв. За «Анжи» забил Арсен Хубулов, реализовавший пенальти.
Контрольный матч
«Анжи» (Махачкала) — «Легион-Динамо» (Махачкала) — 1:2  «Анжи» (стартовый состав): Сугробов, Жилов, Чансельор, Брызгалов, Яковлев, Данченко, Бакаев, Тетрашвили, Маркелов, Калмыков, Прудников.
«Легион-Динамо» (стартовый состав): Гаджикадиев, К. Ибрагимов, Абидинов, Ш. Ибрагимов, Газимагомедов, Фатуллаев, Омаров, Абилаев, Богатырёв, Талибов, Магомедов.
Чемпионат.com: последние новости
Косельни: сборная России играет в атакующий и динамичный футбол Черчесов рассказал, почему в сборную России не вызывается Аршавин Согласно котировкам, ЦСКА выиграет у «Химок» в домашнем матче Евролиги
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас42
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Боец смешанных единоборств из ДНР погиб в Кемерове
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение